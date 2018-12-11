Главу украинских «грантоедов» уличили в «зраде Майдана»

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Экс-глава Секретариата Виктора Ющенко и бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции, а ныне – руководитель “зонтичной” структуры «Центр UA», обьединяющей большинство украинских грантоедов Олег Рыбачук в 2013 году работал по заданию тогдашней власти на раскол майданщиков, пережает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на украинском ресурсе “Информатор”. https://informator.news/kto-slyval-studencheskyy-maydan-2013-hoda/

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«Один из координаторов студенческого Майдана Олег Рыбачук причастен к разрушению протестного движения изнутри и должен дать показания правоохранительным органам», — заявляют участники Майдана в журналистском расследовании.

По состоянию на 26 ноября 2013 года, протестующие были разделены на два крыла — студенческий «Майдан без политики» и политическая оппозиция, митингующая на Европейской площади. По словам участников, разделение людей на два лагеря — было технологией, которая применялась для контроля над уличными протестами. С этой целью возглавить уличные протесты были отправлены лояльные к власти гражданские активисты.

Несмотря на попытки объединить два лагеря, которые предпринимались членами Координационного Совета Евромайдана Игорем Луценко, Владимиром Вятровичем и другими, Олег Рыбачук всячески препятствовал такому объединению.

«Я считал, что такое объединение является важным и желательным. Ситуация двух Майданов активно использовалась для поддержания недоверия к политикам. Объективно это способствовало планам администрации Януковича максимально разделить проукраинские силы на несколько враждующих групп», — рассказывает исполнительный директор Центра ближневосточных исследований, член Наблюдательного Совета соросовского Фонда «Відродження» Игорь Семиволос.

В тот же день, 29 ноября, представитель «Правого сектора» со сцены пытался предупредить студентов о готовящемся нападении «титушек», однако именно Олег Рыбачук отключил ему микрофон. На видео, предоставленном в расследовании, можно увидеть, как Рыбачук делает вид, что не понимает просьб толпы вернуть микрофон выступавшему. За 4 часа до начала избиения студентов представители «рыбачуковской» части Координационного совета заявляют, что покидают Майдан, поскольку у них закончились деньги, топливо и дрова. На одном из видео можно услышать фразу: «Через три часа тут ничего уже не будет».

«Это факт, Рыбачук начал вывозить аппаратуру с Майдана перед разгоном. Но кто такой Рыбачук? Зачем ему придавать какой-то вес? Есть догадка, что он работал на Левочкина-Фирташа», — считает политолог Валентин Гладких.

Утром 1 декабря, после избиения студентов, журналист Андрей Дзындзя спрашивал у Олега Рыбачука: «Почему вы не предупредили, что будет нападение на студентов? Где вы были, когда избивали людей?». Но Рыбачук так и не смог ответить на эти вопросы, вид у него был откровенно перепуганный.



Другие участники событий также считают, что Олег Рыбачук работал на Администрацию Президента Януковича и мог сотрудничать с Левочкиным и Фирташем. Ранее информацию о сотрудничестве Рыбачука с Главой Администрации Януковича Сергеем Левочкиным в своей статье для Foreign Policy Digest также озвучивал старший аналитик Пентагона командор Джеймс Дюрсо.

Этот компромат- не единственный, обрушившийся в последнее время на голову Олега Рыбчука. Недавно издание Zik со ссылкой на The Washington Times опубликовало в ноябре этого года статью, в которой упоминала Олега Рыбачука, бывшего вице-премьер-министра и главу Администрации Президента Украины времен Виктора Ющенко, как экс-сотрудника советских спецслужб. Он проходил обучение в ГРУ, а также был отправлен выполнять спецзадания в Индии в качестве переводчика в офисе российской государственной нефтегазовой компании «Зарубежнефть». Позже этот офис возглавил Николай Токарев, который был начальником Путина в ГДР.

Рыбачук в Индии работал с местными политическими партии и финансировал их.

«В отчете представлены имена людей, которые известны на Западе как ярые приверженцы демократических ценностей. Среди этих имен мы обратили внимание на Олега Рыбачука, бывшего вице-премьер-министра и главы Администрации Президента Украины, который в последние годы активно вовлечен среди гражданского общества», – отмечает издание. Также в материале отмечается, что «источник исключает возможность, что господин Рыбачук прекратил сотрудничество с государственными органами безопасности РФ, поскольку он как и раньше владеет чрезвычайно секретной информации о российских агентов в Индии, что является очень важными сведениями для Москвы», – говорится в американской публикации.