Главу УПЦ МП взяли в заложники – Фролов

Глава УПЦ МП Киевский митрополит Онуфрий, в свое время отказавшийся чествовать боевиков АТО, сегодня отказался поддержать миротворческую операцию России по денацификации Украины.

«Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами – это повторение греха Каина, который по зависти убил своего родного брата», – говорится в заявлении митрополита.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов так объясняет позицию Онуфрия.

«Нацисты держат Блаженнейшего митрополита Онуфрия в качестве заложника , он изолирован, отрезан от информации и под угрозой физического уничтожения УПЦ вынужден делать коллаборантские заявления. И так будет до тех пор, пока Киев-Мать городов русских не будет освобождён», – сказал Фролов «ПолитНавигатору».

По его словам, православные Украины должны осознавать, что денацификация означает ликвидацию раскольнической ПЦУ и денонсацию «томоса», принятого при лоббировании Вашингтона.

«Нацистская секта Думенко, т.н. «ПЦУ» и ее создатель Варфоломей предстанут как перед церковным, как еретики и раскольники , так и перед светским судом, как оголтелые нацисты и убийцы , захватившие храмы, бившие верующих и пропагандировавшие нацизм , «освящавшие» мемориальные доски нацисту Юрию Липе и т.д.

«ПЦУ» будет объявлена вне закона, и ее активисты получат реальные сроки за нацизм и терроризм .

Это же касается и УГКЦ, организовавшей через «Украинский католический университет» во Львове госпереворот 2014-го года. УГКЦ, как и «ПЦУ», является нацистской организацией, ее лидер львовский униатский митрополит Андрей Шептицкий был идеологом самой доктрины «украинства» и организатором массового геноцида русских Галицкой и Подкарпатской Руси 1882-1916-го годов.

Шептицкий и его ученик Иосиф Соипый являются создателями нацистских батальонов СС-Галичина и «Нахтигаль». ОУН-УПА также была армией униатов и подчинённых им раскольников -автокефалистов , которые в 1943 м году убили Киевского митрополита Алексия и сотни священников за отказ отделяться от Московского Патриархата .

«ПЦУ» и УГКЦ предстанут перед новым Нюрнбергским процессом, а без отлучения от УГКЦ невозможны ни визит Римского Папы в Малороссию, никакие контакты с ним и его встречи со Святейшим Патриархом Великой, Малой и Белой России Кириллом», – заключил Фролов.