Главврач «Коммунарки»: Лекарства от ковида в мире так и не появилось

Антиковидная вакцинация не предохраняет полностью от заражения, но минимизирует риски тяжелого течения заболевания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой» заявил главврач одного из самых известных московских ковидных госпиталей, городской клинической больницы №40 («Коммунарка») Денис Проценко.

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«Надо признаться, что за эти полтора года ни в России, ни во всем мире не разработано противовирусного препарата, который бы с высокой эффективностью нивелировал и блокировал вирус. Да, мы научились бороться с осложнениями – ну, мы научились контролировать цитокиновый шторм, мы научились на определенном этапе воздействовать на иммунитет путем введения плазмы переболевших пациентов с уже имеющимися антителами. Но специфического лечения нет», – говорит Проценко.

«Вот на каждую патогенную бактерию есть антибиотик, который эту бактерию убивает. К сожалению, против вируса, в частности, коронавируса, такого препарата в настоящее время во всем мире не существует», – сказал медик.

По его словам, вакцинация – единственный путь преодоления проблемы.

«Да, вакцинация не гарантирует, что вы не будете инфицированы. Риск заражения предотвращает социальная дистанция, масочный режим. Но вакцинация увеличивает шансы выживания, минимизирует риски тяжелого течения заболевания, минимизирует нагрузку на систему здравоохранения. Но самое главное, если говорить о пациенте, который сделал прививки: мы понимаем, что у него риски тяжело заболеть ковидом или умереть от него снижаются многократно», – подчеркнул врач.

Он добавил, что когда встал вопрос о вакцинации, у меня не было даже сомнений для разговора с родителями.

«Они поехали и вакцинировались. Да, кстати, в июне они переболели, но при этом даже не потребовалась госпитализация. Хотя, в силу возраста родителей у них есть эти факторы риска, которые бы предполагали тяжелое течение и неблагоприятный исход», – заявил Проценко.