Главы дипломатий США и Британии привозили в Киев ультиматум мира, – Арестович

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В рамках недавнего визита в Киев госсекретаря США и министра иностранных дел Великобритании президенту Владимиру Зеленскому были озвучены требования пойти на мирные соглашения.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович со ссылкой на «киевских таксистов» изложил краткую суть этих требований.

«Краткий месседж, который был сообщен украинской стороне: «Денег на войну нет в 25-м году. Хоть тушкой, хоть чучелом – вариантов у нас нет, миритесь. Деньги есть на восстановление, но это частные деньги и правительство по ним не принимает решение. А условием передачи денег на восстановление Украины и инвестиций в украинскую экономику является прекращение конфликта». Второй момент – Москва готова двигаться, включая полный вывод из Херсонской и Запорожской, но, конечно, в обмен на Донецкую и Луганскую тоже полностью. Либо вариант заморозки по линии фронта. Так или иначе основой будущих соглашений должны быть «Стамбульские соглашения», потому что они хорошо продуманы и ничего нового в данных геополитических условиях, географических не выдумаешь. И в той или иной форме они будут реализовываться. Вопрос – захочет ли Путин подписывать с Зеленским формальные соглашения, если они неоднократно называли его нелегитимным, он до сих пор остается открытым, но возможно некое прекращение огня, а потом уже с новыми областями Украины – подписание соглашения», – заявил Арестович.