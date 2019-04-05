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05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
НАТО, Россия, Украина
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Главы Госдепа и НАТО обсудили мечты Путина

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заподозрил российское руководство в стремлении расколоть НАТО и ослабить “демократические страны”, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

В ходе выступления по итогам переговоров глав МИД стран-участниц НАТО в Вашингтоне, Помпео заявил, что одной из тем обсуждения было противостояние «нетрадиционным методам» борьбы со стороны России, среди которых называлось вмешательство в выборы в странах Запада, сообщает агентство AFP.

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«Владимир Путин вынашивает темные мечты об империализме», — заявил Помпео. «Это очевидно исходя из истории вторжений в Грузию и Украину, вмешательства в Сирию и Венесуэлу. Он хочет расколоть наш альянс и ослабить наше стремление поддерживать демократию», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

С Помпео согласился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе пресс-конференции журналист спросил его, не считает ли глава альянса, что НАТО намеренно провоцирует Россию обещаниями принять в свои ряды Грузию и Украину. «Если вы будете считать, что речь идет о провокации, то в конце концов согласитесь и с тем, что Россия может диктовать свою волю соседям», — предостерег журналиста Столтенберг.

Помпео также указал, что Вашингтон и Анкара продолжают переговоры по поводу покупки Турции у России системы С-400. «У США и Турции есть все возможности работать вместе. У меня была долгая беседа с министром иностранных дел Турции, и я уверен, что мы решим, что делать дальше», — сказал глава Госдепа.

Тема России была не единственной в ходе переговоров. Помпео заявил, что обсуждались также угрозы со стороны Китая и Ирана. В этой связи глава Госдепа призвал европейских союзников не использовать оборудование от Huawei, поскольку оно может нести риски для безопасности.

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