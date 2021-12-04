Главы ЛДНР получили партбилеты «Единой России»

04.12.2021  17:45 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Главе ДНР Денису Пушилину в Москве на юбилейном XX съезде партии вручили членский билет «Единой России».

Об этом сообщает официальный сайт главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Церемонию вручения провёл председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Главе ДНР Денису Пушилину в Москве на юбилейном XX съезде партии вручили членский билет...

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«То, что я получил официальное приглашение и стал сегодня членом партии, – здесь всё в логический последовательности выкладывается: партия считает Донбасс частью Большой России», – сказал Пушилин журналистам.

Он напомнил о результатах выборов в Госдуму, в которых приняли участие жители ЛДНР.

«Как известно, жители Донбасса, которые недавно впервые в истории приняли участие в выборах в Госдуму РФ, также в своем подавляющем большинстве поддержали именно «Единую Россию». А это значит, что взгляды и позиция российских граждан в целом совпадают независимо от региона проживания: будь то Москва, Дальний Восток, Сибирь или Донбасс», – комментирует Пушилин.

Накануне, 30 ноября, членский билет «Единой России» получил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Вручал главе республики документ первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Мы становимся не просто россиянами, а можем участвовать во внутриполитической жизни Российской Федерации, что очень важно и ответственно. Нам оказаны большое доверие и честь», – сказал Пасечник.

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