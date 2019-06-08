Главы парламентов Польши и Литвы почтили погибших украинских боевиков

08.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Приехавшие в Киев на десятую межпарламентскую ассамблею делегации Сейма и Сената Польши, а также сейма Литвы почтили минутой молчания память двух погибших накануне в Донбассе боевиков националистического батальона «Азов».

С соответствующим призывом к делегатам обратился спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы начать наше заседание с сообщения, что на передовой Донбасса, на восточном рубеже свободного мира, где наши военные ежедневно мужественно держат щит Европы, в эти дни идет обострение, и практически ежедневно мы имеем потери, как среди военных, так и среди гражданских.

Этой ночью от российского артиллерийского обстрела на Светлодарской дуге погибли еще два украинских воина: 28-летний Дмитрий Пругло и 23-летний Максим Олексюк.

Ценой своей жизни храбрые украинские сыны сохраняют мир не только в Украине, а и во всей свободной Европе. Прошу почтить память этих украинских воинов минутой молчания», – сказал он.

После этого участники ассамблеи поднялись со своих мест, чтобы почтить украинских радикалов.

Отметим, что армия ДНР назвала иную версию гибели боевиков – «Азов» предпринял неудачную попытку прорыва фронта вопреки обещаниям Владимира Зеленского о прекращении огня в Донбассе.