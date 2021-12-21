Главы Сербии, Албании и Северной Македонии подписали шесть соглашений в рамках «Открытых Балкан»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе пленарного заседания инициативы «Открытые Балканы» президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подписали шесть соглашений, которые усилят интеграцию трех балканских стран.

При этом Сербии, в отличие от Албании и Северной Македонии, не придется утверждать достигнутые соглашения через парламент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Сегодня в Тиране в рамках инициативы «Открытые Балканы» Вучич, Рама и Заев подписали Соглашение об условиях свободного доступа на рынок труда, Соглашение о подключении системы электронной идентификации Западных Балкан, Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии и кормов для животных, Соглашении между Правительством Сербии и Советом министров Албании о взаимном признании разрешений уполномоченных экономических субъектов по вопросам безопасности и защиты (AEOS), Соглашение между Правительством Северной Македонии и Советом министров Албании о взаимном признании разрешений уполномоченных экономических субъектов по вопросам безопасности и охраны (AEOS), а также Соглашение о сотрудничестве органов по аккредитации.

Комментируя результаты встречи в Тиране, Вучич отметил, что Сербии, в отличие от Албании и Македонии, не придется ратифицировать соглашения через парламент, достаточно будет приказов профильных министерств.

«Мы обо всем договорились и решили все вопросы по договоренности, и теперь мы определимся с некоторыми процедурами и способами финансирования проектов. Независимо от того, пропорционально ли это экономической мощи стран или количеству населения или тому и другому в равной степени, что нам еще предстоит согласовать… Если мы, наконец, достигнем таможенного союза с Северной Македонией и Албанией, то мы выйдем на такой уровень, что решим бесчисленные проблемы, и все мы будем иметь несравненно более высокие доходы и станем намного успешнее в привлечении инвестиций и всего остального», – заключил Александр Вучич.