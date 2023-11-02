«Глазам не верю неужели в самом деле ты пришла»: Пугачиха вернулась

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Популярная в конце 20-го века певица Алла Пугачева вернулась сегодня в Россию.

Об этом сообщила «База» со ссылкой на источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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Певица якобы въехала в страну вечером через погранпереход в Псковской области. Затем Пугачева села в чёрную «Камри» – автомобиль, который не относится к ряду премиальных марок. Артистка приехала в Россию одна.

Помощница Пугачёвой Елена Чупракова заявила «Абзацу», что не знает о приезде шефини.

После обострения палестинского конфликта Пугачева с семьей переехала на Кипр. У нее имеется паспорт этой страны и недвижимость на острове. К певице присоединился ее муж-иноагент Максим Галкин, ранее горячо заявлявший о поддержке Израиля.

Пугачева уехала из России сразу поле начала СВО. После этого она дважды посещала Москву, но после того, как ее мужа объявили иноагентом назвала соотечественников «холопами» и «рабами». Поэтому новость о возвращении певицы публика восприняла весьма скептически. Патриоты опасаются, что власть простит Пугачевой все ее эскапады.

«Встречал ли Пугачеву Дмитрий Песков, не сообщается», – мрачно отметил в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

«Ждём концерта в Большом Кремлёвском дворце. И Голубого огонька», – добавляет военкор Герман Куликовский.

«Сча Алла всем красиво расскажет как она глубоко заблуждались (Израиль ее глубоко подвел), что ее обманули и ввели в заблуждение, а сама она – ни-ни, всегда любила Родину и что она и далее готова быть главной на всех главных концертах страны. И готовит новый чёс-тур по стране, так она соскучилась по самой лучшей публике в мире», – иронично прогнозирует журналист Юрий Баранчик.

«Вот так вот. То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с кораблей. Можно предавать свою страну. Страна-то тебя предать не может, она все стерпит. У этих людей нет Родины», – возмущается волонтер Анастасия Кашеварова.

Политолог Сергей Марков предлагает устроить певице общественную обструкцию.

«Надо ей организовать встречу как она любит. А как она любит? Так она же сказала. Ей нравится режим на Украине? Вот и надо её встретить как встретили бы на Украине певицу, которая открыто и неоднократно поддержала Россию. Каждому – по вере его пусть воздастся», – написал он.

Его коллега Максим Жаров считает, что Пугачеву нужно заставить публично выступить по актуальной политической повестке.

«Было бы полезно для всех заинтересованных сторон, чтобы вернувшаяся в Россию Алла Пугачева высказалась по поводу «дагестанского инцидента» («казнить или помиловать»). Фридман вот тоже, как бы вернувшись, промолчал. Так что если именитые релоканты — типа возвращанты, то молча они это делать не должны. Ибо в таком случае теряется весь потаенный смысл существующего в недрах власти проекта по «возврату» заблудших. И публика может с уверенностью констатировать, что в этом проекте имеет место сугубо коммерческий интерес», – написал Жаров.

Журналистка Юлия Витязева предлагает не уделять возвращению Пугачевой особого внимания.

«Не скажу, что эта новость вызвает у меня восторг, но она – гражданка России. А значит, оснований для запрета на въезд нет. С другой стороны – ну, вернулась и вернулась. На сцене мы ее точно уже не увидим, ибо даже для корпоративов она уже не то, что не торт, но даже не пудинг. Да и на тусовки бабушку тоже активно приглашать не будут. Ибо токсична. Так что, скорее всего, побудет она здесь в качестве пенсионерки. А когда все свои финансовые и юридические дела бабушка в России порешает, то спокойно свалит отсюда», – пишет Витязева.

Главный редактор информагентства «Регнум» Марина Ахмедова связывает возвращение Пугачевой с целым рядом других событий.

«Столько событий свалил сегодняшний день на наши головы. Познер с Ургантом заговорили о любви к России из Дубая. Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. Села в черную Камри и уехала, наверное, шариться в припрятанных сокровищах. Украинский шахматист пожал руку российскому. По Америке прошел слух, будто Байдену вот-вот вынесут импичмент. Мало того, Арестович запел о мирных переговорах и невозможности вернуться не то, что на границы 91-го, а на границы 22-го. Залужный скулит на страницах The Economist о превосходстве русских. Это все – события хоть и небольшие, но они – предвестники больших. Что ж, давайте доверимся интуиции сбежавших. Они лучше чувствуют, когда бежать с корабля, а когда возвращаться», – написала Ахмедова.