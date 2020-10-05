Глазьев назвал парадоксом майданные настроения белорусской молодёжи

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

В Союзном государстве России и Белоруссии слабо поставлена идеологическая работа, поэтому молодежь не понимает его преимуществ.

Об этом «ПолитНавигатору» в Севастополе заявил академик РАН, министр интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

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«Парадоксальным образом многие преуспевающие молодые люди, которые благодаря льготным условиям, созданным в Белоруссии и в рамках нашего Союзного государства, получили возможность добиться успехов в программных продуктах, цифровых технологиях, теперь вдруг проявляют недовольство и хотят революционных преобразований, итогом которых станет то, что мы сегодня наблюдаем на Украине: полное разорение, банкротство государства и война всех против всех, чудовищная деградация.

Вот это — удивительно. То есть, слабостью Союзного государства является отсутствие идеологической работы. Нужно объяснять людям преимущества и риски отказа от этих преимуществ», – сказал Глазьев.

Он убежден, что Союзное государство позитивно себя зарекомендовало.

«Наши граждане избавлены от необходимости проходить таможенный и пограничный контроль, у нас нет никакой дискриминации по национальному признаку. Белорусы могут свободно работать в России, а россияне свободно работать в Белоруссии. У нас множество совместных предприятий, белорусская экономика в основном обеспечивает Россию товарами с высокой добавленной стоимостью. Думаю, что происходящие события от нас требуют еще больших усилий для того, чтобы преимущества Союзного государства были более понятны белорусской молодежи», – делает вывод Глазьев.