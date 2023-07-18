Глазьев назвал три пути обхода санкций

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Мир стремительно переходит на расчеты в национальных валютах, минуя доллары и евро. Введение цифровых валют еще ускорит этот процесс.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сейчас договоримся с Китаем и Индией о введении цифровых национальных валют и разрешим нашим экспортерам торговать в цифровых национальных валютах, то дальше легко через блокчейн, минуя всякую банковскую систему, будут налажены валютно-обменные и клиринговые процессы, которые позволят рассчитываться без всяких рисков санкций», – сказал Глазьев.

По его словам, Центробанк России тормозит введение цифрового рубля и сужает использование для госзакупок (чтобы деньги не уходили в офшоры) и для обхода санкций.

«Нужен цифровой рубль для обхода санкций, потому что его можно проводить через систему блокчейн, минуя банки, использовать его в международных расчетах. Санкции будут неэффективны, потому что они в основном идут через банки. А главный удар санкционеров приходится по банкам. Почему так трудно сейчас идут расчеты по нашим товарам. Потому что крупные банки, которые ведут расчеты и имеют валюту как международные структуры, боятся санкций. Поэтому они сразу отказываются обслуживать российских клиентов. Для того, чтобы обслужить российского клиента, надо создавать специализированные банки, которые работают только в национальных валютах. Вот мы идем по этому пути», – отметил Глазьев.

В качестве второго пути обхода санкций он назвал создание БРИКС новой расчетной мировой валюты, которая обеспечит суверенное ценообразование. Если этого не получится, незападным странам придется возвращаться к доллару, уверен эксперт.