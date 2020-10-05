05.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Финансы, Экономика
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Глазьев: обвал доллара – вопрос нескольких месяцев


После президентских выборов в США курс доллара неминуемо упадет.

Об этом «ПолитНавигатору» в Севастополе заявил академик РАН, министр интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

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«Выборы в США, судя по настроениям противоборствующих сторон, будут сопровождаться большими катаклизмами. Стороны уже выражают взаимное недоверие друг другу. Будут, очевидно, дальнейшие и социально-политические потрясения, поэтому слабеть должен доллар, а не рубль в этой геополитической ситуации. Доверие к доллару падает, мир от него отказывается. Если десять лет назад доля доллара в мировых расчетах была 80%, то сегодня всего лишь 40%.

Мы видим, что Китай успешно выстраивает экономическую оборону, и уже резко снизил зависимость от США, то же самое касается Евразийского экономического союза.

Поэтому я считаю, что никакие потрясения в Америке не должны негативно сказаться на рубле. Они негативно скажутся на долларе, потому что уже сейчас дефицит американского бюджета составляет более 30%, такого не было даже в период Мировой войны.

Американская финансовая система идет вразнос, и эксперты расходятся только в сроках, когда американская долларовая система лопнет и произойдет переход скрытой инфляции, которая проявляется в финансовых пузырях, в открытую инфляцию, которая уже пробивается на потребительском рынке. Скажем, цена на мясо уже подскочила в два раза в Америке. Так что переход к галопирующей инфляции и обвалу доллара это вопрос нескольких месяцев», – заключил Глазьев.


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