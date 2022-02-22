Глазьев обвинил Центробанк в нежелании противодействовать американским санкциям

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После объявления первых американских санкций Центробанк России не стал удерживать курс рубля, а бросил его на откуп международным спекулянтам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет экс-советник президента РФ, действующий член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

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Он считает, что после принятия выстраданного решения о признании ЛДНР Банку России следовало бы принять меры по обеспечению стабильности обменного курса рубля.

«Имея валютных резервов втрое больше денежной базы, ЦБ может держать курс стабильным, несмотря на спекулятивные атаки любой мощности. Однако регулятор, как и в 2014 году, после объявления первых американских санкций, наоборот, оставляет курс рубля в свободном плавании, бросая его на откуп международным спекулянтам. Сейчас, в преддверии неизбежной новой волны санкций, американские хедж фонды, доминирующие на российском валютном рынке, несомненно вновь начнут спекулятивную атаку против рубля», – прогнозирует Глазьев.

Он убежден, что Банк России при желании может легко блокировать эту атаку, но не уверен, что будет это делать.

«Объективно ни ЕС, ни США не могут нанести российской экономике серьезного ущерба без попустительства ЦБ. У последнего есть и достаточные валютные резервы для обеспечения стабильного курса, и современная система обмена межбанковскими электронными сообщениями, способная заменить пресловутый SWIFT, и развитая сеть корреспондентских отношений с центробанками дружеских стран, позволяющая проводить валютные СВОПы, и цифровые технологии, с помощью которых можно обходить санкции. Санкционеры могут, конечно, сами себя высечь и отказаться покупать российские энергоносители. Но, скорее всего, рационально мыслящим европейским странам придется перейти на их оплату в рублях», – отмечает экономист.

Угрозы прекратить инвестировать в российскую экономику смешными, поскольку «Россия является чистым донором мирового финансового рынка».

«Вывоз российского капитала за рубеж намного превосходит поступления иностранных инвестиций. И даже платежи процентов и дивидендов по ним превосходят их приток. А отказ покупать российские облигации нам даже на пользу пойдет, поскольку их эмиссия в условиях профицита бюджета является чистым подарком зарубежным финансистам. Давно пора прекратить эти безумные операции, когда мы даем взаймы санкционерам под полпроцента годовых, а сами занимаем у них на порядок дороже. Наконец, обвал российских акций нужно использовать для выкупа их у санкционеров, как это сделали китайские денежные власти после начала торговой войны с США. И, разумеется, нужно продолжить активную политику импортозамещения высокотехнологической продукции, организуя целевое долгосрочное кредитование инвестиционных проектов отечественных предприятий. Банк России, имея избыточные валютные резервы, мог бы заместить отток иностранных кредитов и инвестиций целевыми инструментами рефинансирования для кредитования тех же инвестиционных проектов и займов и на тех же условиях, что и иностранные инвесторы и банки. Ожидаемые в ближайшие дни санкции ЕС и США могут быть обращены на пользу российской экономике при правильной макроэкономической и секторальной политике», – резюмировал Глазьев.