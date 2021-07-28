Глазьев призвал оставаться в производственной зависимости с падающей в пропасть Украиной

28.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия должна в одностороннем порядке снять с Украины все санкции.

Об этом член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил на научно-практической конференции «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу выразить собственную точку зрения относительно необходимости снятия санкций, которые осложняют сегодня восстановление товарооборота. Он сократился сегодня более чем в три раза по сравнению с 2011 годом. Это повлекло невозобновляемые потери в части кооперации по производству сложных изделий. Не думаю, что о снятии санкций нужно договариваться: вы снимите свои санкции, а мы – свои. Принятие санкций было ошибкой. Украина это сделала под давлением извне, там нет суверенного правительства. Но мы должны понимать, что на этой территории живут миллионы русских людей, и геноцид в отношении них привносят, в том числе, и санкции. Люди лишаются работы. Когда мы ввели в ответ на санкции нацистского режима свои санкции, мы тем самым ухудшили положение русского народа на Украине. Десятки миллионов людей работали на предприятиях, существовавших в кооперации с Россией, ориентированных на российский рынок. Их работники вынуждены были эмигрировать. Украина за годы американо-нацистской оккупации потеряла 10 млн человек», – сказал Глазьев.

Он констатировал, что разрыв экономических связей с Россией ведет к глубокому упадку ключевых отраслей украинской экономики.

«Украина – это сплошная зона бедствия сегодня, к сожалению. Разрыв экономических связей с Россией привел к тому, что экономика упала на 20%. Многократно сократились иностранные инвестиции. Общие потери, по оценкам наших специалистов, превышают 100 млрд долларов. Причем, потери эти обоюдные. Россия тоже много потеряла, но Украина – больше. Нужно снимать санкции и создавать возможности для восстановления торгово-экономических связей. Каждое рабочее место, которое создается на Украине в кооперации с РФ, дает людям надежду, что это беззаконие закончится и можно вернуться к нормальной жизни», – сказал Глазьев.

Что помешает киевскому режиму ввести дополнительные санкции против согласившихся продолжать работу российских предприятий, Глазьев не пояснил.