25.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Глазьев расхвалил Лукашенко и пообещал отрегулировать для Белоруссии цены на нефть


Белоруссия как председатель в Евразийском экономическом союзе демонстрирует «хороший пример» того, как нужно встречать экономический кризис.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день Белоруссия понесла минимальные потери. Практически не остановлена ни одна отрасль экономики. Те меры, которые Белоруссия предпринимает в национальной экономике, как и ее предложения по ЕАЭС – дают четкую перспективу выхода из кризиса», – утверждает Глазьев.

Он посетовал на то, что цена энергоносителей даже внутри ЕАЭС формируется на мировых рынках.

«Это серьезный фактор дестабилизации нашего единого экономического пространства. И в рамках стратегических направлений до 2025, которые мы сегодня разрабатываем, предусматриваются меры по формированию своих биржевых механизмов в торговле и нефтью, и нефтепродуктами, а также металлами, зерном – с нашими евразийскими механизмами ценообразования. Мы не должны зависеть от колебаний мирового рынка», – рассуждает Глазьев.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать границы, вводить карантин и останавливать промышленные предприятия в условиях эпидемии коронавируса. Однако, в отличие от Глазьева, ряд экспертов приводит цифры, говорящие о тяжелом экономическом и эпидемиологическом положении в Белоруссии.

Как известно, в прошлом году Владимир Путин снял Глазьева с поста советника президента РФ.

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