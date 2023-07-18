Глазьев рассказал, как раскулачить российских экспортеров

Секвестра госбюджета России можно избежать, если ввести экспортные пошлины. Эта мера позволит получить дополнительно 10-20 трлн руб, и увеличить бюджет в 1,5-2 раза.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выход из этой ситуации есть. Мы же видим: с одной стороны, у бюджета возникают проблемы, а с другой стороны – 240 млрд долларов остались невозвращенными в страну по вине Центрального банка. Если нашим экспортерам не нужны деньги в стране для того, чтобы продолжать воспроизводство, давайте, мы вернемся к старому, проверенному инструменту экспортных пошлин», – сказал Глазьев.

По его словам, в 1992 году за счет экспортных пошлин формировалось 30% доходной части бюджета.

«Почему эти 240 млрд зависли за рубежом? Это избыточная прибыль. Она им не нужна для того, чтобы продолжать воспроизводство в России. Такой сверхприбыли у нас уже накоплено под 2 трлн долларов. Источником этой сверхприбыли является природная рента. Там нет супертехнологий, не вложены гигантские деньги. Сверхприбыль возникает, потому что такая конъюнктура цен и такие хорошие месторождения.

У нас газ в 10 раз дешевле, дешевая рабочая сила. Поэтому сверхприбыль у металлургов, химиков, нефтяников образуется не за счет их гениальной предпринимательской деятельности, а за счет заниженных расходов на топливо, дешевый труд, электроэнергия, очень мало платят за экологию. Почему эта сверхприбыль вывозится? Ее надо возвращать в страну через экспортные пошлины», – призвал Глазьев.