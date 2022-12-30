Глазьев: США проиграют Третью мировую войну

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Нынешний конфликт на Украине можно было предсказать еще 10 лет назад, когда в мире начался финансовый кризис.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик Российской академии наук Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О том, что будет война против России и Белоруссии, и эту войну будут вести американские марионетки с украинской территории, мне было понятно еще 10 тел назад. Когда начался мировой финансовый кризис, было понятно, что он приведет в итоге к мировой войне. Так всегда было в период смены мирохозяйственных укладов. Сейчас американская властвующая элита пытается удержать глобальную гегемонию. Их план в том, чтобы сокрушить Россию, расчленить ее и уничтожить политическую независимость и суверенитет. Поставить здесь и в Белоруссии свой колониальный режим. Затем уничтожить Иран и изолировать Китай», – сказал Глазьев.

Он уверен, что экономических предпосылок для победы США в этой войне нет.

«США эту войну проиграют так же, как Великобритания проиграла Вторую мировую войну, лишившись своей колониальной империи. Она опекала Гитлера так же, как сейчас США опекают Зеленского. Американцы сейчас уверены, что так же, как они поднялись на Первой и Второй мировых войнах, новая война в Европе будет способствовать укреплению США. Но они эту войну проиграют, потому что центр мировой экономики переместился в Юго-восточную Азию. Будущее мировой экономики определяется конкуренцией Китая и Индии. До конца этого столетия именно ЮВА будет доминировать в экономическом развитии», – сказал Глазьев.