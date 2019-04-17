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17.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Приднестровье, Россия, Экономика
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Глазьев удивил жителей Приднестровья, заявив о небывалом росте экономики

Приднестровье в минувшем году продемонстрировало рекордные экономические показатели не только на пространстве СНГ, но и в мире.  Об этом в интервью телеканалу «Первый приднестровский» заявил российский экономист Сергей Глазьев.

«Я восхищен результатами, достигнутыми правительством Приднестровья, потому что хорошо представляю, насколько сложной ситуация была изначально: экономика буквально катилась в катастрофу. Потрясающие темпы роста инвестиционной активности являются рекордными в мире. Я не знаю других примеров, когда инвестиционная активность сразу выросла бы на 42%», – сказал Глазьев.

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Он уверен: если правительство  ПМР продолжит этот курс еще 10 лет,  Приднестровье станет одной из самых процветающих частей СНГ.

Вместе с тем жители Приднестровья в соцсетях не склонны соглашаться со столь восторженной оценкой. Они жалуются на продолжающийся рост цен и приглашают российского экономиста в гости, чтобы он убедился: простые люди улучшений не почувствовали.

Бывший заместитель министра экономики ПМР Лучия Чалов полагает: благодушие Глазьева объясняется тем, что интервью он давал после встречи в Москве с чиновниками из Тирасполя, которые и озвучили в российской столице данные о рекордном росте экономики.

«Ещё пару раз премьер в Москве расскажет о нашем экономическом росте, и нам не то, что помощь не дадут, нас за газ заставят платить», – язвительно комментирует Чалов в фейсбуке «предпасхальное приднестровское чудо».

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