Глазьев: Уже к концу года станет ясно, что «коллективный Запад» – слабее «коллективного Востока»

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Угрозы Запада конфисковать активы России за «неправильную» политическую позицию, беспрецедентные санкции – лишь ускорили процесс отказа от доллара во внешних расчётах – теперь примеру Москвы следует всё больше стран.

Об этом на заседании круглого стола в Совете федерации заявил член министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы достаточно быстро, практически за один год, в Евразийском экономическом союзе совершили переход на национальные валюты. То есть, мы вообще уже не используем доллар в расчётах с нашими партнёрами по ЕврАзЭС и СНГ, мы отказались от доллара и евро в расчётах с нашими стратегическими партнёрами на востоке. Вслед за нами Индия пошла по пути национализации валютных отношений во внешней торговле, перешла к приёму рупий за свои товары», – сказал Глазьев.

Он подчеркнул, что таким образом Запад собственноручно ускорил свою гибель.

«То есть, попытки ареста валютных резервов и блокировки расчётах в ранее наиболее популярных мировых в долларах, евро, фунтах и йенах, показали, что можно легко обходится без них. И в действительности это самый большой подрыв мощи «Pax Americana». Потому что известно, что объём военных расходов и объём долговых обязательств США перед другим миром финансируется за счёт денежной эмиссии: доллар поддерживался в той мере, в какой другие страны его использовали. Таким образом, санкционеры простимулировали не только наш экономический рост, но и ускорение и без того набравших силу тенденций по смене центров мировой экономики в Юго-Восточную Азию. По сути, в текущем году мы проходим критическую фазу смены мирохозяйственных укладов. Уже к концу этого года всем будет понятно, что коллективный Запад слабее коллективного Востока», – подытожил министр.