Глазьев: «Зачищенный от русских Донбасс заселят израильтянами»

07.05.2019, Москва, Олег Кравцов

При новом президенте Украине Владимире Зеленском будет проводиться более мягкая, но тем не менее русофобская политика.

К такому выводу в публикации на сайте «Изборского клуба» приходит российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

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По его словам, американцы сделали ставку на Зеленского, что связано с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле.

«Вероятно, они поставят перед обновлённым киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан. Это, кстати, в этом регионе уже было при Екатерине, основавшей родной для новых киевских руководителей город. Так что выдача украинцам российских паспортов может оказаться весьма кстати», – полагает Глазьев.

Он оговаривается, что могут быть другие сценарии — в зависимости от расклада сил и интересов в западной политической, деловой и идеологической элите, но неизменным останется русофобский характер украинских властей.

Также Глазьев полагает, что при Зеленском «недовольным русским людям будет предоставлена возможность получить российский паспорт и покинуть свою землю».

Также автор называет неуместными клоунские оценки нового президента Украины.

«Он несомненно талантливый, умный, циничный и расчётливый политик. В ближайшие пару лет он будет стабилизировать ситуацию, помогая врагам Русского мира удержать достигнутые в геноциде русских на Украине результаты. И сам геноцид проголосовавших за Зеленского избирателей Юго-Востока Украины продолжится», – прогнозирует Глазьев.