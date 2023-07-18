Глазьев: Запад сделает Украину крайней

Елена Острякова .  
18.07.2023 18:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Если Западу не удастся развалить экономику России (а это не удается), он возложит ответственность за надвигающийся кризис на Украину.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Западу не удастся развалить экономику России (а это не удается), он возложит ответственность...

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«Запад делает Украину крайней. Они взорвали аммиакопровод, по которому шла основа для минеральных удобрений. Теперь они якобы виноваты в подрыве «Северных потоков», хотя мы практически уверены, что это американцы с англичанами сделали. У украинских вояк нет таких средств. Фактически они пытаются спихнуть с больной головы на здоровую. Во всем обвинить сначала нас, а если не получится – своих украинских марионеток», – сказал Глазьев.

При этом он считает, что завершившаяся ныне «зерновая сделка» была выгодна крупным западным зерновым трейдерам, которые, поставляя украинское зерно в Европу, выигрывали на каждой тонне не менее 100 долларов. А с учетом заниженных цен закупки у украинских фермеров – их рентабельность составляла 100%.

При том, что «голодающую Африку» реально продолжают кормить Россия, Белоруссия и Казахстан, поставляющие туда вне «зерновой сделки» зерно и удобрения.

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