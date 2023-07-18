Глазьев: Запад сделает Украину крайней

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Если Западу не удастся развалить экономику России (а это не удается), он возложит ответственность за надвигающийся кризис на Украину.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад делает Украину крайней. Они взорвали аммиакопровод, по которому шла основа для минеральных удобрений. Теперь они якобы виноваты в подрыве «Северных потоков», хотя мы практически уверены, что это американцы с англичанами сделали. У украинских вояк нет таких средств. Фактически они пытаются спихнуть с больной головы на здоровую. Во всем обвинить сначала нас, а если не получится – своих украинских марионеток», – сказал Глазьев.

При этом он считает, что завершившаяся ныне «зерновая сделка» была выгодна крупным западным зерновым трейдерам, которые, поставляя украинское зерно в Европу, выигрывали на каждой тонне не менее 100 долларов. А с учетом заниженных цен закупки у украинских фермеров – их рентабельность составляла 100%.

При том, что «голодающую Африку» реально продолжают кормить Россия, Белоруссия и Казахстан, поставляющие туда вне «зерновой сделки» зерно и удобрения.