Глазьев: Запад сделает Украину крайней
Если Западу не удастся развалить экономику России (а это не удается), он возложит ответственность за надвигающийся кризис на Украину.
Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Запад делает Украину крайней. Они взорвали аммиакопровод, по которому шла основа для минеральных удобрений. Теперь они якобы виноваты в подрыве «Северных потоков», хотя мы практически уверены, что это американцы с англичанами сделали. У украинских вояк нет таких средств. Фактически они пытаются спихнуть с больной головы на здоровую. Во всем обвинить сначала нас, а если не получится – своих украинских марионеток», – сказал Глазьев.
При этом он считает, что завершившаяся ныне «зерновая сделка» была выгодна крупным западным зерновым трейдерам, которые, поставляя украинское зерно в Европу, выигрывали на каждой тонне не менее 100 долларов. А с учетом заниженных цен закупки у украинских фермеров – их рентабельность составляла 100%.
При том, что «голодающую Африку» реально продолжают кормить Россия, Белоруссия и Казахстан, поставляющие туда вне «зерновой сделки» зерно и удобрения.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.