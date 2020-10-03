Глазьев: Запад устроил обвал рубля как месть России за Лукашенко

03.10.2020, Москва, Максим Карпенко

В ответ на поддержку Россией правящего режима в Белоруссии и недопущение госпереворота в этой стране, «западные партнеры» устроили обвал российского рубля.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Глазьева, попытка отомстить за Белоруссию может быть одним из факторов, влияющих на обвал рубля.

«Спекулянты себя чувствуют вольготно, наш финансовый регулятор дает возможность манипулировать рынком как кому заблагорассудится. А если посмотреть, кто эти спекулянты, то, конечно, по объему номер один – это американские хедж-фонды, они даже создали у себя на Чикагской бирже некое зеркало российской биржи. Знающие брокеры смотрят в Чикаго для того, чтобы понять, какая будет динамика курса.

Какие могут быть мотивы у американских спекулянтов, зачем они валят рубль – это можно догадываться. Частично это может быть связано с тем, что сегодня доходность по российским бумагам не такая высокая, как им хочется, из-за снижения процентной ставки.

Частично это может быть связано с политическими установками навредить России, подорвать имидж России в ситуации, когда сделана ставка на госпереворот в Белоруссии со стороны наших «западных партнеров». Но, поскольку Россия не дает им совершить, мешает совершить госпереворот в Белоруссии, может быть, есть политическая установка валить рубль, как некая реакция, продолжение американских финансовых санкций», – заявил Глазьев.