Глэмпинги в Севастополе убивают уникальную природу и прикрывают захваты земли

150 миллионов рублей получил Севастополь на развитие сети глэмпингов. Под возведения домиков у моря отдали лесные участки и особо охраняемые природные территории. Главное условие – это доступность территорий для жителей и сохранение деревьев. Но в урочище Батилиман недавно появился металлический забор. Как выяснилось, его установила фирма, получившая данную территорию под реализацию грантового проекта по экотуризму.

На участке собираются поставить 34 гостевых модуля, а для их “сохранности” территорию обнесли забором, заодно перекрыв пешеходную туристическую тропу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил в эфире «Первого севастопольского» председатель комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, глэмпинги превратились в орудие захвата природных территорий.

«Я полагаю, что это какая-то такая коллизия довольно странная. Если отдыхаете на природе – отдыхайте в палатке. А когда начинается какой-то комфортный отдых, это предусматривает прокладку инженерных сетей, коммуникаций и влечет массу неприятностей, которые этой самой природе вредят. Если кто-то хочет отдыхать комфортно, у нас есть санатории, дома отдыха, пансионаты – идите туда, отдыхайте. И вообще, с моей точки зрения, глэмпинги – понятие исключительно вредное, такое же вредное – как Роснано и всякие разные «Сколково». Потому что это способ, как мне кажется, использования или освоения бюджетных денег. Роснано закончился, теперь появился какой-то новый способ освоения бюджетных денег – это вот глэмпинги», – подчеркнул депутат.

В апреле прошлого года в Батилимане под топор попал полувековой лес с краснокнижным можжевельником и фисташкой. Тогда устроители тоже сослались на обустройство туристической территории. В то же время, как подчеркнула председатель общественного совета при Севприроднадзоре Элина Орёл, в Севастополе есть множество пансионатов и баз отдыха с готовыми коммуникациями и свободными площадками для строительства глэмпингов, которые могли бы компенсировать ветхость домиков этих туристических объектов. Но вместо этого под топор идут природные территории.

«У нас есть ГУПС «Пансионаты Севастополя». У них базы отдыха в чудесных местах – это и Ласпи, это и Батилиман, и Любимовка, и Кача. Там уже всё предусмотрено, и инженерные сети, и место под парковку, и доступ к пляжу, и даже места для занятий спортом. Но домики, которые построены в прошлом веке, конечно уже нуждаются в замене. Рынок нам предлагает множество быстровозводимых домиков, которыми можно было бы заместить имеющиеся, и вполне на этих территориях можно было бы разместить большое количество людей. Но эти территории почему-то находятся в упадке и убытках. Хотя можно было бы сдавать в аренду и пополнять бюджет» – отметила она.

Вместо этого фактически ведется ползучая экспансия на особо-охраняемые природные территории. Они создавались, чтобы сохранить ландшафты и сбалансировать антропогенную нагрузку. Но вместо этого ООПТ становятся местом элитного уединенного отдыха.

«Идея глэмпинга хороша для обширных просторов средней России, где действительно человеку на природе просто необходима цивилизация, где практически на километры просторы, состоящие из одинаковых видов растений, животных, и изъятие из природы небольшого участка для того, чтобы люди отдыхали в этом лесу не играет никакой роли для леса, воздействие минимальное. Другое дело – леса Крыма, которые, во-первых, очень сильно нарушенные с исторических времён, а затем выбраны наиболее уязвимые можжевеловые леса. Я хочу сказать, что крымским учёным принадлежит первенство в разработке расчёта антропогенной нагрузки на леса. И в лесах, где рекреационная нагрузка должна быть вообще ноль, мы сталкиваемся прежде всего с проведением линейных объектов», – отметила председатель севастопольского отделения Русского ботанического общества Лилия Бондарева.

Для экосистемы вред от глэмпинга абсолютно идентичен любой чрезмерной рекреационной нагрузке. Для Крыма и Севастополя необходимы иные законодательные требования по организации глэмпингов, особенно на особо охраняемых территориях или в местах массового произрастания краснокнижных растений.

«Это какое-то лукавство, когда мы говорим, что глэмпинг – это какие-то временные строения. Меняется режим освещения, водный режим этой территории. Обязательно будет вытаптывание и причинение вреда фитоценозу, который состоит не только из можжевельников и других деревьев, но и травянистых растений, которые также необходимы для функционирования этой зоны. Они конечно будут нарушены. Тем более, что на это затрачиваются государственные деньги, что просто вызывает возмущение. И я хочу отметить, как представитель севастопольского отделения Русского ботанического общества, что эта проблема вовлечения особо охраняемых природных территорий в хозяйственную деятельность под благовидным предлогом, отмечена в том числе на нашем делегатском съезде, который проходил в Санкт-Петербурге. И отдельно в резолюции учёные-ботаники со всей России констатировали, что эта пагубная тенденция, когда не посоветовавшись со специалистами в области охраны природы биологического разнообразия, развивают деятельность рекреационную на ООПТ, – признана как одна из больших проблем Российской Федерации», – указала Бондарева.

Ласпинская котловина естественное место произрастания можжевельников. И по данным Никитского ботанического сада, здесь произрастают рощи старовозрастных можжевельников, возраст которых начинается от 500 лет. И теперь в этих уникальных рощах под лозунгом развития экотуризма идет их фактическое уничтожение. При том, что есть возможность разместить глэмпинги в менее уязвимых лесах, но выбирают коммерчески выгодное местоположение, игнорируя природоохранный статус и значение.

Между тем, на региональном уровне нельзя принять закон, противоречащий федеральному, и ограничить возможности размещения глэмпингов. А вводить исключения в федеральном законодательстве не видят необходимости.