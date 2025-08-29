Глобалистскую Европу ждёт крах и переход к «модели Орбана» – полковник США
У стран ЕС нет финансового и военного ресурса для противостояния с Россией, поэтому они постепенно начнут брать пример с нейтральной Венгрии.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, что у глобалистских правительств, будь то Стармер, Макрон или Мерц, большие проблемы. Одна из них – долги. Мы все попали в долговую спираль, и в какой-то момент окажемся в грязи.
Финансовая система рухнет, и нам придётся перезапускать валюту. Будет период хаоса, после которого появятся новые правительства», – сказал Макгрегор.
«Германия и так не может себя обеспечить. Система медицинского страхования обанкротилась повсюду, но особенно – в Германии и Австрии.
И как вы будете создавать военную структуру? На это, по самым скромным подсчётам, уйдёт десять лет, потому что всем придётся начинать с начала. Именно поэтому все разговоры о европейских миротворческих силах на Украине – просто чепуха.
Что вы собираетесь туда отправлять? Президент Польши мудро сказал, что польских войск на Украине не будет, у них уже было убито и ранено несколько тысяч человек.
Я думаю, что модель Орбана будет становиться всё более популярной в Центральной и Восточной Европе», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: