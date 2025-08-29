Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У стран ЕС нет финансового и военного ресурса для противостояния с Россией, поэтому они постепенно начнут брать пример с нейтральной Венгрии.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что у глобалистских правительств, будь то Стармер, Макрон или Мерц, большие проблемы. Одна из них – долги. Мы все попали в долговую спираль, и в какой-то момент окажемся в грязи. Финансовая система рухнет, и нам придётся перезапускать валюту. Будет период хаоса, после которого появятся новые правительства», – сказал Макгрегор.