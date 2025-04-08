Украина критически важна для Европы в качестве плацдарма для войны против России.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил военный эксперт полковник запаса Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это важнейший плацдарм глобалистов. Это фактически единственная полноценно боеспособная армия Европы. Поскольку ни Франция, ни Британия, ни Германия, ни тем более Польша в такой войне, в которой сейчас участвует ВСУ против России, участвовать не могут, и не способны. Просто по морально-психологическому состоянию своих солдат и офицеров.

Поэтому сохранить этот плацдарм для них критически важно, для глобалистов. Причём не просто такой плацдарм сохранить, как сама Украина, а именно нацистский. Потому что никакой другой идеи для консолидации европейского общества, кроме нацистской идеи, быть не может.

Но в мультикультурной среде современной Германии, Франции, Британии и других стран создать нацистское государство в принципе невозможно просто потому, что оно мультикультурное. Нацистская идеология может взять вверх только в относительно мононациональных государств. Если государство мультикультурное, то нацистская идея ведёт к её разрушению, распаду», – сказал Сивков.