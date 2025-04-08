Глобалисты не станут отказываться от нацистской Украины – Сивков
Украина критически важна для Европы в качестве плацдарма для войны против России.
Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил военный эксперт полковник запаса Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина – это важнейший плацдарм глобалистов. Это фактически единственная полноценно боеспособная армия Европы. Поскольку ни Франция, ни Британия, ни Германия, ни тем более Польша в такой войне, в которой сейчас участвует ВСУ против России, участвовать не могут, и не способны. Просто по морально-психологическому состоянию своих солдат и офицеров.
Поэтому сохранить этот плацдарм для них критически важно, для глобалистов. Причём не просто такой плацдарм сохранить, как сама Украина, а именно нацистский. Потому что никакой другой идеи для консолидации европейского общества, кроме нацистской идеи, быть не может.
Но в мультикультурной среде современной Германии, Франции, Британии и других стран создать нацистское государство в принципе невозможно просто потому, что оно мультикультурное. Нацистская идеология может взять вверх только в относительно мононациональных государств. Если государство мультикультурное, то нацистская идея ведёт к её разрушению, распаду», – сказал Сивков.
Он подчеркнул, что поэтому Европа не станет так просто отказываться от Украины.
«На Украине удалось превратить значительную часть этнически русского и украинского населения в поборников нацизма. На это потребовалось 34 года с момента распада Советского Союза. Этого времени для европейцев нет. Поэтому с духовной точки зрения для них Украина критически важна», – добавил он.
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