Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глобалисты пытаются переиграть складывающуюся в пользу России ситуацию на украинском фронте.

Подконтрольные им медиа уверяют, что особых успехов у ВС РФ якобы нет, тем самым провоцируя Киев к продолжению войны, вопреки давлению, которое оказывает администрация Дональда Трампа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так, один из рупоров глобалистов агентство CNN ставит под сомнение недавнее заявление Трампа, что Украина проигрывает войну, и ей лучше согласиться на компромисс ради мира. В публикации утверждается, что якобы «никаких новых оценок со стороны США или Европы, указывающих на существенные изменения на поле боя, нет».

Впрочем, даже из этой публикации следует, что положение дел ВСУ, мягко говоря, не лучшее.

«Оценки рисуют неоднозначную картину: Россия добилась небольших успехов на линии фронта и теперь приближается к ключевым украинским линиям снабжения, но это оборачивается огромными военными потерями», – пишет CNN.

Признает продвижение русских и источник агентства в ВСУ, но он пытается доказать, что «это не является принципиальным изменением».

Впрочем, в США считают, что ситуация для Киеве ухудшается.

«Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения сил и ограниченности оборонительных позиций», — говорит высокопоставленный американский чиновник.

Примечательны формулировки в статье, с помощью которых авторы стараются преуменьшить российские успехи. Например, указывается, что «в последние недели российские войска продвинулись к восточноукраинскому городу Покровску», из чего неосведомленный о реальном положении дел читатель может сделать вывод, что ВСУ продолжают удерживать город. На деле же Покровск (Красноармейск) практически полностью освобожден, что подтверждают и карты с украинской стороны.

«Европейские чиновники опасаются, что Трамп настолько разочаровался в отсутствии прогресса на мирных переговорах, что может выйти из них, возложив вину за препятствование достижению соглашения на Украину и Европу», – пишет об еще одной проблеме для ЕС CNN.

Высокопоставленный американский чиновник согласился с этим, заявив: