Глобалисты встревожены: Макрон настолько «демократичный», что доведёт дело до победы Ле Пен

Агрессивная международная политика президента Франции Эммануэля Макрона может привести к власти оппозиционерку Марин Ле Пен.

Об этом бывший директор по исследованиям департамента политики и международных исследований Кембриджского университета Джон Кейгер заявил в эфире TRT World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока нет ясности, кто придет после 2027 года. Но возможно усиление радикальных настроений. Если посмотреть на опросы, есть вероятность, что к власти может прийти Марин Ле Пен. И это многое изменит, потому что ее позиция по Украине была неоднозначной. Она выступала против продажи оружия дальнего действия.

Так что в долгосрочной перспективе Франция может оказаться в более сложном положении после ухода президента Макрона, потому что он боролся за демократические интересы на Европейском континенте», – утверждает Кейгер.