«Глобальная империя в стадии упадка»: в Румынии раскритиковали военную доктрину США в Черноморском регионе

Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин опубликовал в газете Cotidianul.ro статью, в которой подверг резкой критике политику США в Черноморском регионе, а также позицию президента Румынии Клауса Йоханниса, потакающей этой агрессивной американской стратегии.

По словам эксперта, после того как Сенат США принял Закон об ассигнованиях на национальную оборону, «каждый американец, от президента до портового портье и официанта в ресторане, обязан рассматривать присутствие российского военного флота в Черном море как угрозу для жизненно важных интересов США, а также способствовать, согласно своим полномочиям, военной оккупации Черного моря и прилегающих к нему территорий путем соответствующих военно-политических действий».

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Этот закон определяет наличие «жизненно важных интересов США на Чёрном море», угрозу безопасности США, исходящей от «агрессивной политики России», и, наконец, необходимость усиления военного присутствия и политического влияния Вашингтона на Чёрном море, в частности, создание в этом регионе в реальные сроки «флота, способного уравновесить российскую угрозу». Закон вступит в силу после его одобрения Палатой представителей.

«США расположены на расстоянии одного континента (Европа, которую некоторые определяют как азиатский полуостров) и одного океана (Атлантического океана) от Черного моря, – напоминает Адриан Северин. – То, что здесь происходит, никак не может угрожать ее безопасности, за единственным исключением: ситуации, в которой Америка считает себя мировым полицейским, обладающим монополией на законное насилие в глобальном масштабе, и, следовательно, должна иметь возможность вмешиваться оперативно и решительно везде и всегда, когда кто-то ставит под сомнение установленные ею правила поведения и игнорирует её требования. Навязывание этих правил и требований является предметом жизненных интересов, законодательно закрепленных в Вашингтоне».

Таким образом, указывает автор, «мы имеем дело с провозглашением США своего статуса как глобальной империи».

«Редко в своей истории США заявляли о своем имперском призвании и амбициях с такой циничной и высокомерной ясностью», – отмечает бывший глава внешнеполитического ведомства Румынии.

По словам автора, разница между этим и предыдущими заявлениями заключается в том, что, в прежние времена США были восходящей державой, «а сейчас это слабеющая держава, изолированная в большей части мира – которой всё больше бросают вызовы и чей статус всё больше оспаривается».

«По отношению к своим соперникам, вместе взятым (например, БРИКС) или порознь (Китай, Индия, Иран и др.), США уже не могут рассчитывать ни на экономическое, ни на демографическое, ни на моральное, ни на культурное, ни на научно-техническое, ни даже на военное первенство. Даже если Америка по-прежнему обладает первоклассной военной мощью, это могущество становится все менее и менее актуальным».

«Мы имеем дело не с законом о национальной обороне, но с объявлением войны, – указывает Адриан Северин. – Когда декадентская власть делает такое заявление, это признак отчаяния».

Автор отмечает, что НАТО «из оборонительного военно-политического регионального союза, по мысли американских стратегов, должен превратиться в глобальный наступательный военно-политический союз с оборонительными компонентами». Это, по его словам, станет оружием американского однополярного глобализма.

Румынский экс-министр иностранных дел напоминает, что безопасность в Черноморском бассейне основана на динамическом балансе сил между прибрежными государствами, гарантированном в международном порядке Конвенцией Монтрё от 1936 г. о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Согласно Конвенции, Турция контролирует указанные проливы и обязана не допускать к ним иностранные военно-морские силы, кроме как в определенных пределах тоннажа и в течение ограниченного периода времени.

«Прибрежные страны также не имеют права держать чрезмерно большие флоты в Черном море, проливы могут быть закрыты, чтобы пресечь эксцессы, порождающие опасность войны. О создании военно-морской базы в Черном море не может быть и речи», – пишет Адриан Северин.

Автор задаётся вопросом, знали ли о существовании Конвенции Монтрё члены американского Конгресса, «что было бы свидетельством пугающей некомпетентности, когда она проявляется на уровне представителей мировой державы», или же они просто решили её нарушить, «что явилось бы доказательством опасной наглости и агрессивности миропорядка, основанного на «правилах», который предстаёт как порядок, не имеющий отношения к международному праву, но выражающий право силы?».

«Нам не нужна новая гонка вооружений, с которой не может справиться такое государство, как Румыния или Болгария, и поэтому, становясь законной мишенью для державы такого масштаба, как Россия, они вынуждены смириться с военной оккупацией крупной третьей державы», – пишет Северин.

По его словам, Черноморский регион должен стать не пространством противостояния глобальных игроков, но страны региона должны быть связаны договоренностью о сокращении военного присутствия и соблюдением военного баланса на черноморском фланге. К этому, по его словам, следует добавить договор о денуклеаризации Черноморского региона.

«Какими бы благими ни были намерения могущественного союзника, ничто не гарантирует, что они не изменятся с течением времени под влиянием эволюции его стратегических интересов в меняющемся мире», – отмечает румынский дипломат.

По его словам, постоянное массированное присутствие союзника на вашей территории, неизбежно ведет к контролю над вашей политикой со стороны этого союзника, то есть к ограничению вашей независимости и суверенитета. Не говоря уже об экологических последствиях, которые может создать строительство и эксплуатация крупных иностранных военных баз.

«Примеров в этом отношении в разных уголках мира достаточно, что должно встревожить ответственное румынское правительство», – пишет Адриан Северин.

«Когда Турция, государство, граничащее с Черным морем и являющееся партнером Румынии, со второй по величине армией НАТО после США, отказывает Америке в использовании аэропорта Инджирлик и в течение одиннадцати лет проводит регулярные консультации с Шанхайской организацией сотрудничества, в то время как соседние Болгария и Грузия опасаются враждовать с Россией, может ли Румыния позволить себе разместить на своей территории постоянные американские военные базы и пожертвовать дельтой Дуная, сделав ее доступной для американского флота?», – задаёт экс-глава румынской дипломатии риторический вопрос.

«Если безопасность в Черноморском регионе в настоящее время находится под угрозой, то причина – в войне между Россией и США, которая ведется на территории Украины, как части конфликта между декадентским однополярным миропорядком и зарождающимся многополярным миропорядком. Решение – это остановить войну, а не разжигать её с новой силой» – заключает Адриан Северин.