«Глобальное лицемерие» – Захарова о реакции Запада на убийство ребёнка в Донбассе

09.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Западные страны, многочисленные «правозащитные» организации не замечают трагедию детей Донбасса, Сирии, Ливии, зато шумно беспокоятся о судьбе и свободе здорового, крепкого мужчины, отбывающего заслуженное наказание в России.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Журналистка из Болгарии попросила дать оценку факту гибели на Донбассе 5-летнего ребёнка от сброшенного украинским дроном боеприпаса.

«Я бы хотела расширить рамки. Чудовищным является гибель не одного ребёнка, а сотен детей от рук боевиков в центре Европы в первой четверти XXI века, – подчеркнула Захарова. – При информационной и моральной поддержке со стороны западных кураторов, в том числе ЕС, непосредственно Брюсселя, многих других международных структур, в связи с тем, что они не видят и не хотят замечать гуманитарных – не проблем, а трагедий, которые развернулись в этом регионе Европы».

«Самое главное, что на сегодняшний день зарегистрировано такое количество международных организаций – это организации системы ООН, это UNICEF, это общественно-политические организации национального уровня. Они объединяют общественность, неравнодушных людей по всему миру, естественно они не могут довлеть над решениями, которые принимает государство юридически, но они точно оказывают информационное влияние, они имеют общественную значимость в своей работе.

Но как может быть, что в основном мировое сообщество не то что не решает, не задаётся вопросами относительно детей в перечисленных сегодня конфликтах (Сирии, Ливии, Донбасса – ред.) для того, чтобы эта озабоченность из устной и просто озвученной привела к каким-то практическим действиям, я ответить на этот вопрос не могу. Это глобальное мировое лицемерие, которое проявляется не только в этих вещах, проявляется очень часто», – добавила представитель МИД.

Она отметила, что Запад демонстрирует совсем иное отношение в заботе о здоровом, сильном мужчине, получившем заслуженное наказание, имея в виду либерального блогера-уголовника Алексея Навального.

«Мы видим, как через цифровую дипломатию аккаунтов в социальных сетях, через использование любых площадок, западный мейнстрим, начиная от президентов этих стран, заканчивая СМИ, может разворачивать информационные программы по поддержке одного человека. Одного взрослого сильного человека , двух людей, трёх, и при этом не видеть, просто не замечать судьбу детей, которым необходима медицинская помощь, убитых детей, которые были убиты в силу того, что не имели возможность ни они, ни родители себя никаким способом обезопасить. Это не тема, это трагедия», – подытожила Мария Захарова.