«Глобальный мир о нас забудет»: в Киеве боятся последствий израильско-иранской войны

Вадим Москаленко.  
14.06.2025 16:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, Иран, Россия, Украина


Если израильско-иранская война затянется, это очень плохо скажется на способности Украины продолжать боевые действия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если израильско-иранская война затянется, это очень плохо скажется на способности Украины продолжать боевые действия....

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«Скорее всего, США усилят военно-техническую помощь именно Израилю в этот момент. А с учетом серьезного дефицита государственного бюджета США и ограниченных ресурсов, это, безусловно, негативно скажется на Украине. Также фокус информационного политического внимания, который перейдет на Ближний Восток, безусловно скажется на Украине.

Во-вторых, военное обострение ломает планы Трампа по нормализации отношений между ключевыми союзниками США на Ближнем Востоке – Израилем и Саудовской Аравией, что являлось одной из главных целей политики Вашингтона последнего времени. Более того, и США, и Израиль сейчас ухудшат свои отношения с арабским миром, с перским миром, с мусульманским миром из-за этой атаки», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что внутри США и так идёт большая кампания против Трампа, а война в Израиле может ещё больше усугубить ситуацию

«Это выглядит как политическое поражение для Трампа. Также уже сейчас израильско-иранская война, которая ещё непонятно чем закончится и может затянуться, она уже привела к росту цен на нефть в мире. Есть прогнозы, что цены будут 120 долларов за баррель, особенно если Израиль все-таки выполнит свою угрозу и нанесет удары по иранским НПЗ.

Мы понимаем, что повышение цены на нефть в мире вызовет сразу два кризиса. Во-первых, вырастут цены на энергоносители в Европе и США, что скажется негативно на внутреннее общественное мнение. А во-вторых, некоторые страны, например, как Россия, значительно увеличат свои доходы. У России появится больше возможностей продолжить и усилить войну против Украины, причем в тишине общественного глобального внимания», – подытожил эксперт.

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