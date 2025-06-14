«Глобальный мир о нас забудет»: в Киеве боятся последствий израильско-иранской войны

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Если израильско-иранская война затянется, это очень плохо скажется на способности Украины продолжать боевые действия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, США усилят военно-техническую помощь именно Израилю в этот момент. А с учетом серьезного дефицита государственного бюджета США и ограниченных ресурсов, это, безусловно, негативно скажется на Украине. Также фокус информационного политического внимания, который перейдет на Ближний Восток, безусловно скажется на Украине. Во-вторых, военное обострение ломает планы Трампа по нормализации отношений между ключевыми союзниками США на Ближнем Востоке – Израилем и Саудовской Аравией, что являлось одной из главных целей политики Вашингтона последнего времени. Более того, и США, и Израиль сейчас ухудшат свои отношения с арабским миром, с перским миром, с мусульманским миром из-за этой атаки», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что внутри США и так идёт большая кампания против Трампа, а война в Израиле может ещё больше усугубить ситуацию