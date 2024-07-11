Глобальный Юг активно договаривается с Россией о мире после войны – Коц

Никаких переговоров о мире с Украиной в обозримом будущем не будет, они вероятны только после избрания президента США и вступления его в должность в январе следующего года. При этом уже сейчас представители Глобального Юга обсуждают с Россией мировое устройство после войны, о чем говорит недавний визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это – свидетельство того, что Глобальный Юг не сомневается в победе России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я не вижу почвы для переговоров в обозримом будущем. Спрашивали по поводу прогнозов, что осенью 24-го года закончится СВО – не закончится… Никаких переговоров ни с украинцами, ни с американцами точно до конца января не будет, потому что инаугурация американского президента – это конец января. А начнутся какие-то переговоры, не начнутся – мне кажется, нет, потому что пока нет ни у одной из сторон условий, когда она могла бы диктовать свою волю. И у нас ее нет, и у украинцев – тем более ее нет, и вряд ли появится… У нас премьер Индии прилетел – это тоже такие визиты, которые больше напоминают не попытку договориться о мире, а попытку договориться о мире после войны, каким он будет, о перераспределении глобальных обязанностей и полномочий, зон влияния на планете после того, как мы победим в этой войне. Иначе бы не с нами разговаривали представители стран Большого Юга, а в последнее время они с нами говорят очень и очень активно», – отметил Коц.