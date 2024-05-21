Правительства стран Глобального Юга устраивает, что под американский танк бросается Россия, а им даже не приходится осуждать киевскую хунту. Все понимают, что череда покушений на лидеров государств не случайна, но разводят руками – мы ничего не можем поделать.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть правительства, которые чешут за ухом и говорят: слушайте, нам ничего не известно, чтобы совместно всё это было. Может, это правда случайность, и все так совпало, но вообще – мы что должны делать сейчас? Нам, конечно, не хотелось бы, чтобы всё обрушилось, но мы что конкретно должны делать? Но если им сказать, что вы должны прекратить поддерживать террористическую хунту, которая является главным дестабилизирующим фактором на планете, они, наверное, скажут «нет», и что-нибудь придумают. Либо странам Глобального Юга мы должны сказать: вы должны поддержать Россию, потому что с помощью вот этого бревна, которым является украинская хунта, штаты по глупости во многом разносят современной мировой порядок. Они скажут – «да чё мы будем бросаться под американский танк? Вон, смотрите, Россия так хорошо воюет с этим американским танком», – указал эксперт.

Он подчеркнул, что на фоне таких парадоксальных и трагических дискуссий хаос продолжает нарастать.

«Я не думаю, что это всемирный заговор США и Британии против мира с целью установления своей диктатуры. Я думаю, что в условиях, когда претендент на диктатора ведёт себя неадекватно, как сумасшедший с бритвой в руке, как говорил Владимир Путин, все в этом самом большом салоне начинают слишком много пить и бить друг друга пивными кружками по голове», – пояснил Марков.