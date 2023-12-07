«Глобальный Юг одерживает победу над Западом» – Арестович украл тезисы Лаврова

Запад уже сейчас проигрывает войну с глобальным Югом, это пора признать, как и то, что старая система мироустройства больше не работает.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, сейчас нужно создавать новую систему безопасности, учитывая интересы всех игроков.

«Надо всерьез ставить вопрос о коллективной системе безопасности, новой во всем мире, с учетом всех реальных интересов. Но для этого нужно найти мужество признать, что старого мира нет. Действия из старого мира – это ошибочная концепция, которая нас ведет в пропасть. Третье – Запад проигрывает эту войну. Он ее проигрывает уже сейчас. Четвертое – глобальный Юг и Восток не в состоянии в ней полноценно победить. Это тупик, который, как у нас на фронте с Россией, никуда не ведет, но Запад не готов платить полную цену, а Юг готов. Поэтому перспектива, в принципе, за Югом. Отдаленная перспектива, потому что они просто готовы по 300 тысяч класть за свои интересы, ценности, а Запад не готов и 10 тысяч положить – в этом его основная слабость. Да, он может пустить «Томагавки», он может использовать авиацию, а что он будет делать со 100 тысячами или 300 тысячами людей, пусть даже с кремниевыми ружьями, которые перейдут границу Польши, вот что?.. Их никаким «Томагавком» не остановишь, их придется останавливать ствол на ствол, граната на гранату. А способен современный Запад на это? Я очень сомневаюсь. Проще договориться с учетом реальных интересов. И это впервые у всего человечества появляется глобальный шанс перестать врать и признать, в каком мы реально положении находимся, и попытаться на него реально найти выход без войны, потому что альтернатива будет на 10-15 лет вперед», – трепался Арестович.