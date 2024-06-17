«Глобальный Юг проигнорировал»: в Раде жалуются на провал «саммита мира»

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Прошедший в Швейцарии «саммит мира» из-за отсутствия России и большинства стран Глобального Юга, оказался полностью провальным для Киева. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Собрать против Путина врагов Путина и друзей Украины легко. А вот собрать друзей Путина, плюс собрать нейтральные страны, которые в своей массе находятся в Южном полушарии планеты. Поэтому и стремились собрать больше стран Глобального Юга. А собрали, на самом деле, саммит Глобального Запада, а саммит Глобального Юга не получился. Да, они присутствовали, но ни одна страна БРИКС или стран, которые действительно имеют значение, та же Саудовская Аравия или Бразилия, не подписали итоговое коммюнике», – сказал Шевченко.

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«То есть, задачи, которые ставились, чтобы вышла общая основа, и чтобы вышла основа в виде документа, общей позиции для переговоров. Плюс чтобы к этой основе были подключены страны, которые торгуют с Россией, которые дают им возможность выживать в условиях санкций, в первую очередь это Китай и Индия, не получилось», – возмутился депутат.