Глобальный Юг пытаются вовлечь в «юридическую агрессию» против России
Странами Глобального юга разослали приглашения на конференцию в Гаагу, где их попытаются вовлечь в «юридическую агрессию» против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Не прекращается юридическая агрессия, задействуются марионеточные структуры типа Международного уголовного суда, Европола. Хотят в Совете Европы учредить специальный трибунал, реестр ущерба.
К этим антироссийским инициативам пытаются подтянуть представленные здесь страны [Глобального юга]. Они стремятся обеспечить участие представителей мирового большинства, в том числе в созываемой 15-16 декабря в Гааге конференции», – сказал глава МИД РФ.
Лавров пояснил, что странам-участницам в Гааге будет предложено подписать соглашение о создании «комиссии, чтобы рассматривать претензии нацистского режима к России за то, что мы защитили русских людей от истребления».
«Понятно, что истинная цель подобных упражнений – расширить географические рамки русофобской кампании, вовлечь максимальное количество стран Глобального юга и Востока в свои провокационные действия
И, конечно, рассорить Россию со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Нисколько не сомневаюсь, что наши друзья, партнеры, все это прекрасно понимают и не поддадутся на подобные провокации», – добавил министр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: