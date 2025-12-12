Глобальный Юг пытаются вовлечь в «юридическую агрессию» против России

Странами Глобального юга разослали приглашения на конференцию в Гаагу,  где их попытаются вовлечь в «юридическую агрессию» против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Не прекращается юридическая агрессия, задействуются марионеточные структуры типа Международного уголовного суда, Европола. Хотят в Совете Европы учредить специальный трибунал, реестр ущерба.

К этим антироссийским инициативам пытаются подтянуть представленные здесь страны [Глобального юга]. Они стремятся обеспечить участие представителей мирового большинства, в том числе в созываемой 15-16 декабря в Гааге конференции», – сказал глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что странам-участницам в Гааге будет предложено подписать соглашение о создании «комиссии, чтобы рассматривать претензии нацистского режима к России за то, что мы защитили русских людей от истребления».

«Понятно, что истинная цель подобных упражнений – расширить географические рамки русофобской кампании, вовлечь максимальное количество стран Глобального юга и Востока в свои провокационные действия

И, конечно, рассорить Россию со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Нисколько не сомневаюсь, что наши друзья, партнеры, все это прекрасно понимают и не поддадутся на подобные провокации», – добавил министр.

