Глобальный Юго-Восток побеждает глобальный Запад благодаря восставшей России – Живов

Сценарий, прописанный России на Западе через втягивание в конфликт на Украине, начал давать сбой и уже не кажется таким предсказуемым для Лондона и Вашингтона.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что мы долгое время шли в фарватере сценариев, которые они нам обрисовали. Я имею в виду сценарии будущего, и казалось, что нас будут дальше вести по этой сценарной линии – и приведут к какому-то ограниченному поражению. Но в какой-то момент ситуация действительно начала меняться, и она начала меняться во многом. В этом уже будут разбираться историки», – отметил он.

Например, по словам Живова, на Украине были убеждены в том, что русские не способны на горизонтальное взаимодействие, что это только украинская история: волонтёрство, инициативные разработки для фронта, гуманитарная поддержка.

«Они думали, что это их преимущество и часть их ментальности. Но это просто потому, что у них очень плохое образование было последние 30 лет. Если бы они классическое русское образование получали, они бы знали, что в разные эпохи, имперскую, советскую, Россия достигала максимальных результатов, когда было горизонтальное взаимодействие между членами общества. Я имею в виду артели, кассы взаимопомощи, благодаря которым состоялось экономическое «чудо». Я имею в виду советский опыт передачи вниз инициативы денег и много других примеров, которые показывают, что русские могут горизонтально взаимодействовать, и тем лучше это у них получается, чем меньше их контролировать. Как можно было этот факт учесть? Ну, никак», – подчеркнул эксперт.

Переломным моментом стало интервью президента Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, потому что сломало образ России и ее государственного лидера, старательно сформированный годами пропаганды.

«Действительно, после интервью Путина Такеру Карлсону стало понятно, что та картина мира, которую они поддерживали вокруг нас, потихонечку начинает ломаться. И они внезапно из таких серый кардиналов и кукловодов стали превращаться в героев фильма «Не смотри наверх», где американский президент запретил гражданам смотреть вверх, потому что там летит комета, и она сейчас врежется в землю, а они ничего с этим сделать не могут – и просто всем запрещают туда смотреть и готовиться к последствиям. В идиотов, они, короче говоря, превратились после интервью Путина Такеру Карлсону», – считает Живов.

Конфликт с хуситами в Йемене и арабо-израильский конфликт тоже показали слом сценария. Причем в данном случае Израилю пришлось отказаться от поставок американских снарядов на Украину.

«А потом начали хитрую тактику в Авдеевке, изменили схему, насытили авиационными бомбами, и дело пошло так хорошо, что до сих пор откатываются и не могут на линию обороны выйти, чтобы закрепиться. Все эти факторы сложились вместе. Плюс экономические успехи России, против которой 25 тысяч санкций ввели, а российская экономика продолжает развиваться и очень успешно. И если бы ставка рефинансирования Центробанка была немножко пониже, то реальный сектор показал бы не 3% годового роста, а все 10%. Потому что у нас, можно сказать, инженерный бум в стране сейчас наблюдается. Это такое оживление, которого давно не было, и пришло полное сознание, что действительно придётся возрождать свою промышленность по-настоящему. Импортозамещать китайские вещи, а не делать вид, что мы их импортозаместили переклеиванием бирок», – указал обозреваетель.

В целом, по его словам, ощущения позитивные. Действительно, вектор меняется – и постепенно на Западе приходят к мысли, а что если мы эту военную компанию русским проиграем?..

«Отвечать за свои ошибки Запад не любит, он любит других привлекать к ответу. Они рассчитывали привлечь к ответу нас, но сильно просчитались на счёт запаса прочности. Мы ещё пока ничего не выиграли, пока это балансирующие чаши весов, и кто в этом военно-стратегическом цивилизационном конфликте победит – мы сказать не можем. Мы прикладываем все усилия к победе, будем прикладывать, но нам надо быть готовым к тому, что если Запад усилиями Украины справиться с нами не сможет, нападёт на нас. Поэтому нужно быть готовыми к этому физически и предупредить население, создать запасы стратегических вооружений и убедиться, что в случае чего нас поддержат», – отмечает эксперт.

Уже сейчас, по его словам, надо создавать новые международные структуры для трибунала над украинскими преступниками и их западными пособниками, которые спровоцировали этот конфликт.

«Борис Джонсон вместе с Зеленским должны первым паровозиком туда пойти. Спровоцировали этот конфликт, привели кровопролитию. А ещё нужно будет задать вопросы, что до специальной военной операции делали 12 секретных баз ЦРУ по границам России, кого они там и для чего готовили? А что за лаборатория там? Так много вопросов для международного трибунала. Я молчу, что в Мариуполе геноцид русско-ориентированных людей проходил под чётким патронатом старших офицеров НАТО, которые сидели потом в подвалах «Азовстали». Это всё всплыло, но мы не можем призвать к ответу. Потому что они сделали международные структуры своими марионетками. И эта ситуация, в том числе, может быть решена с помощью альтернативных международные структур. И если мы не можем добиться справедливости в рамках и других международных структур, к которыми прикреплены конвенциями, значит надо делать другие структуры. Сейчас деньги находятся на глобальном Юго-Востоке, люди сейчас находятся на глобальном Юго-Востоке, технологии постепенно туда же смещаются. Нас 6 миллиардов, а их там всего 1 миллиард. Рано или поздно, правда окажется за нами. Но для этого нужно освободить Харьков, Николаев, Одессу и поставить твёрдую границу по Центральной Украине на случай, если этот безумный зверь коллективный Запад решит еще раз покуситься на безопасность нашего государства», – заключил Живов.