Глубинные смыслы мерзостей на Олимпиаде в Париже

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Оглядывая критическим взором события Олимпиады в Париже, зададимся вопросом: а какой, собственно, посыл заложили организаторы мероприятия, явив стране и миру непотребство, возмутившее миллионы адекватных людей?

Поющая отрубленная голова и жирная лесбиянка в роли Христа, окруженная радужной нечистью, выглядели для нормальных людей, имеющих неиспорченный «эксклюзивностью» художественный вкус и чувство меры, неприкрытым издевательство над здравым смыслом, человеческими и христианскими ценностями. Даже исламский мир тоже был скандализован откровенной бесовщиной.

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Олимпийские игры-2024 стали красноречивым свидетельством разнузданной пошлости и сатанизма, захвативших западный истеблишмент. Человечеству навязывают «новую нормальность».

Организаторами намеренно была сломана традиция проведения церемонии открытия игр на стадионе. Промоутеры «новой нормальности» перенесли церемонию в город, на берега запомоенной Сены, тогда как инженерное и архитектурное чудо — Эйфелева башня, украшающая французскую столицу, — послужила символом окончательного прощания с индустриальной эпохой и выглядела явным анахронизмом.

Флаг Олимпиады был поднят в перевернутом виде, что, как известно, символизирует бедствие, поражение, катастрофу. Именно это и увидели сотни миллионов людей во всем мире. Историческое значение вывешивания перевернутого флага — просьба о помощи, однако помощи как раз никто не просил. Шоу абсолютно устроило французские и американские власти, либеральную общественность и прессу, а также олимпийских чиновников.

Известный всему миру образ «Тайной вечери Христа с учениками»: последней трапезы перед смертью и воскресением, был опошлен и оплеван издевательским ЛГБТ-шоу. Великое произведение Леонардо да Винчи организаторы шоу интерпретировали как пришествие антихриста, сопровождающего традиционных общественных (семейных, христианских) ценностей. И в этой части, надо отметить, шоу «удалось».

Любые сомнения в том, что на церемонии открытия Олимпиаде не творится лютая чертовщина и пляски бесов, стало появление на шоу безликого факелоносца на «коне бледном», привезшего олимпийский флаг. Пикантность ситуации заключается в том, что Всадник на Коне Бледном (он же Смерть), предвестник Апокалипсиса, сеятель хаоса и разрушения, исходя из канонического текста, должен топтать сонмы грешников и, в первую очередь, авторов и участников помойного шоу, сопровождая крушение повинных черепушек адским ржанием, однако устроителям удалось кастрировать даже этого брутального персонажа.

В истории все это не ново и даже очень старо. Подобное моральное падение и даже грехопадение обычно сопровождало вырождавшиеся империи, к которым, несомненно, относится современный Запад.

Ватикан, служащий моральным ориентиром для условного миллиарда католиков, не осудил сатанинский шабаш, в отличие от шиитского Ирана, отреагировавшего резко и оперативно. Впрочем, это неудивительно, поскольку Ватикан уверенно вписался в неолиберальную повесточку с одобрением однополых браков, его служители регулярно вляпываются в скандалы на почве педофилии и гомосятины.

Реакция адекватного большинства не прошла бесследно. Чиновники МОК внезапно начали извиняться за мероприятие и даже потерли видео на хостинге YouTube. По чисто оруэлловским шаблонам: если событие удалить из прессы, то его как бы и не было.

Вилять натруженной пятой точкой принялся и Томас Жолли, французский режиссер и открытый гомосек, постановщик вульгарной мерзости. Его намерения, оказывается, не были «ни подрывными, ни насмешливыми, ни шокирующими».

Провокаторы никогда бы не поступили так с мусульманами. Но всё же декадентская французская элита с подачи американского «deepstate», отбросив мозги и остатки совести, решительно ускоряет разрушение западной цивилизации.