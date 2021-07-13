13.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, История, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Глубокая работа». Зеленский заманивает Путина на встречу, чтобы обсудить его статью

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский не успел полностью прочитать вчерашнюю статью главы российского государства об...

Президент Украины Владимир Зеленский не успел полностью прочитать вчерашнюю статью главы российского государства об историческом единстве русских и украинцев, но хотел бы обсудить ряд ее моментов при личной встрече с президентом РФ.

Об этом он заявил украинским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Зеленский ехидно подчеркнул, что у Путина много времени, раз он может написать такую объемную статью и пообещал «подкинуть» ему еще фактажа.

«Если президент Российской Федерации начал уже писать на украинском языке, значит, мы все правильно делаем. Вот в этом направлении я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи. Но некоторые части, что я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно, потратил президент Российской Федерации много времени, потому что там архивной работы очень много. Что же, я могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем детальной работы», – сказал украинский президент.

«Что касается этого времени, мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу между президентами Украины и Российской Федерации сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит свое время. Сейчас я вижу результат. Мне кажется, важно, чтобы некоторые вещи, кстати, о которых он написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я предоставил бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем», – заявил Зеленский.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть