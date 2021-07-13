«Глубокая работа». Зеленский заманивает Путина на встречу, чтобы обсудить его статью

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не успел полностью прочитать вчерашнюю статью главы российского государства об историческом единстве русских и украинцев, но хотел бы обсудить ряд ее моментов при личной встрече с президентом РФ.

Об этом он заявил украинским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский ехидно подчеркнул, что у Путина много времени, раз он может написать такую объемную статью и пообещал «подкинуть» ему еще фактажа.

«Если президент Российской Федерации начал уже писать на украинском языке, значит, мы все правильно делаем. Вот в этом направлении я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи. Но некоторые части, что я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно, потратил президент Российской Федерации много времени, потому что там архивной работы очень много. Что же, я могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем детальной работы», – сказал украинский президент.

«Что касается этого времени, мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу между президентами Украины и Российской Федерации сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит свое время. Сейчас я вижу результат. Мне кажется, важно, чтобы некоторые вещи, кстати, о которых он написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я предоставил бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем», – заявил Зеленский.