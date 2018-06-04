04.06.2018, Горловка, Анастасия Самойлова
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Глубокой ночью ВСУ открыли огонь по поселку Зайцево


Вследствие ночного обстрела со стороны ВСУ в поселке Зайцево разрушен частный дом.

Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько у себя в телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил подробности ночного обстрела.

«В 02.20.  Н. р-н, пгт. Зайцево, ул.Рыбалко 175. Частный дом. Прямое попадание в кровлю. Пострадавших нет», – пишет Приходько.

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