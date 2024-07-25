Глумящийся художник-либерал на суде заявил, что раскаялся и просит прощения

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Либеральный уличный художник Егор Холтов из Ульяновска, в квартире которого ранее был проведен обыск, а затем возбуждено по делу об оскорблении чувств верующих, на суде заявил о признании вины и попросил о прощении.

Правоохранителей заинтересовали такие «работы» Холтова с глумлением над православно-патриотическими символами или лозунгами: надписи «С нами пох»; надписи «Срусь»; изображения похожей на Богородицу женщины с большой бутылкой пива в руках и т.п.

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Среди почитаемых у либералов образцов «творчества» Холтова также издевательские карикатуры с цитатами президента Путина, БЧБ-символика белорусских националистических сил.

Известно, что на суде, где рассматривается дело, Холтов заявил о раскаянии и попросил о прощении.

Сам он дожидается вердикта суда на свободе – после обысков была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.