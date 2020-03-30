«Глупая и хаотичная команда Зеленского» неизбежно уничтожит здравоохранение – экс-нардеп

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Советское здравоохранение было более эффективным, чем сегодняшняя украинская медицина, которая способна только выдаивать деньги из каждого украинца.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявила народный депутат Украины V-VII созывов Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня пугает подход Зеленского, когда он говорит – «нам нужно занять в два раза больше денег». Вообще-то глава государства должен думать о том, как заработать самостоятельно. Такой тотальной власти не было ни у одной политической команды. Куда ни глянь, везде люди, которых поставил Зеленский.

Нам досталась такая страна, с такими возможностями, и так бездарно профукивать все… Страна не была готова к коронавирусу еще до того, как он наступил. Государство не думает о таких рисках. У нас последние шесть лет очень модно говорить о страшном совке. А сейчас, в условиях кризиса, мы приходим к тому, что система гражданской обороны, которая досталась нам после СССР, была одной из самых эффективных. Мы ее потеряли.

Где наша система советского здравоохранения по Семашко, которая также эффективно боролась с эпидемиями? Я думаю, что команда Зеленского войдет в историю Украины, как самая глупая, самовлюбленная, хаотичная, которая принесла очень много горя каждому из нас.

Реформа медицины сейчас показала, что мы точно идем не тем путем, которым нужно. Из плохой медицины сделали просто катастрофическую. Реформирование ведет к коммерциализации медицины, к убийству государственного сектора. Это не реформа, а всего лишь выдаивание денег из каждого конкретно взятого гражданина в нашей стране», – резюмировала экс-нардеп.