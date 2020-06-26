«Глупая женщина с плохими генами» – Погребинский оценил реформы Зеленского

26.06.2020, Киев, Игорь Петров

Целенаправленное уничтожение украинской системы образования и медицинской помощи началось еще при Ющенко, и сейчас украинцы лишаются возможности получать медпомощь и давать своим детям качественное образование.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо провести медицинскую реформу так, чтобы медицинская помощь была доступна только тем, кто живет в областных центрах, тем, кто может заплатить. А тем, кто не может, или, как говорит госпожа Третьякова, «которые готовы рожать некачественных дитятко», им не надо помогать, и поэтому, может, они будут меньше рожать некачественных детей. Так продумано.

Реформа образования ориентирована на то, чтобы люди не получили конкурентноспособного образования, которая позволяла бы им быть востребованными на рынке труда в тех отраслях, которые западу и не нужны здесь, в Украине. То, что требует хорошего технического образования – не надо этому учить детей, сократить количество мест в ВУЗах и так далее.

Это целенаправленная линия, которая, к большому сожалению, реализуется, отчасти началась еще при Ющенко, а потом при Порошенко. И теперь продолжается при нашем новом президенте.

Я думаю, что надо обязательно это в комплексе понимать: с одной стороны эта женщина глупая ужасно – даже если ты так думаешь, то такое сказать может только очень глупая женщина. Учитывая внешние качества этой женщины, то, скорее всего, если бы была реализована ее линия поведения, то она вообще не родилась – у нее плохие гены это видно по ее сегодняшнему виду.

Это одна сторона дела, а вторая – если будет продолжаться реализация тех реформ, то фактически те слова, которые проговорила это глупая женщина, будут реализовываться на практике. Фактически мы становимся таким полигоном, который будет превращать нашу страну… ну, в страну дураков – это сильно сказано, но в людей, которые по остаточному принципу только тем будут заниматься, что нужно для на западных потребителей наших активов», – делает вывод политолог.