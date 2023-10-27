Глупость и одержимость Санду играет на руку евроскептикам – прозападная общественница

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В новом проекте Стратегии национальной безопасности Молдовы, представленном президентом Майей Санду, среди рисков не упоминается наиболее существенный: это отсутствие общенационального консенсуса относительно вступления Республики Молдова в Евросоюз.

Об этом на своей странице в соцсети написала молдавский общественный деятель леволиберальной ориентации, сторонница «евроинтеграции без вступления в НАТО», экс-депутат парламента РМ Инна Шупак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, угрозу евроинтеграции Молдовы несут не «русские танки», а вероятность победы евроскептиков на следующих выборах в молдаский парламент:

«Можно сколько угодно часто говорить и писать о 2030 годе как дате вступления в ЕС. Но одного этого недостаточно, чтобы сделать процесс европейской интеграции РМ необратимым. Можно сколько угодно много ресурсов выделять на модернизацию армии и оборонного потенциала страны. Однако, благодаря сопротивлению украинского народа, маловероятно, что причиной возможного отказа Молдовы от европейской интеграции станет появление здесь российских танков. Путь в ЕС может повернуть вспять в результате демократических выборов в следующий состав Парламента в 2025 году. Прежде чем радоваться отмеченному Урсулой фон дер Ляйен «замечательному прогрессу» на пути вступления в ЕС, стоит прежде свериться, например, с социологическим опросом Института публичных политик (IPP) за август 2023 года, согласно которому уровень поддержки вступления РМ в ЕС упал до 49,7%».

Инна Шупак считает, что власть ничего не делает для «диалога по укреплению социальной сплоченности и достижению общенационального консенсуса относительно вступления Республики Молдова в Евросоюз». Её также волнует отсутствие упоминания о нейтралитете в новом проекте Стратегии национальной безопасности:

«Термин «нейтралитет» фигурирует только в абзаце о том, что соседствующие с Россией страны с долгой традицией нейтралитета сейчас демонстрируют тенденцию отказа от этого статуса и присоединения к НАТО. При этом авторы проекта не посчитали нужным указать, что эти решения были приняты, в первую очередь, на основе широкой поддержки граждан. Так, после начала российской агрессии против Украины, идея вступления в НАТО была поддержана 78% граждан Финляндии и 64% граждан Швеции».

По словам леволиберальной общественницы, авторы проекта новой Стратегии сознательно исключили из текста молдавский нейтралитет, тем самым подыгрывая сознательным противникам евроинтеграции Молдовы, таким как экс-президент Игорь Додон.

«Тем самым они делают медвежью услугу достижению той самой главной цели – консенсуса о вступлении в Евросоюз. Так что молдавские СМИ могут сколько угодно долго дезавуировать месседж Игоря Додона о том, что «Майя Санду ведет нас по пути вхождения в НАТО» (сегодня в своей онлайн передаче он это снова повторил). Но если в Стратегии национальной безопасности исчезает упоминание о молдавском нейтралитете, это будет еще больше способствовать укреплению части молдавского общества во мнении, что вступление в ЕС означает вступление в НАТО», – подытожила либералка.