«Глупость или подлость» – канал Пинчука уничтожает Зеленского, нагнетая истерию вокруг «Минска»

24.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Создание Консультативного совета, где Киев сядет за стол переговоров с ЛДНР, и буквальное прочтение Минских соглашений свидетельствуют о глупости или подлости президента Зеленского.

Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние пять лет Украина отказывалась садиться за стол переговоров с представителями боевиков. Второй стороной вынуждена была выступать Россия, а потому Киев имел подтверждение, что это не внутренний конфликт, а вторжение.

Москва долго пыталась сломать этот лёд, и теперь, судя по всему, ей это удалось. Украина утверждает, что созданный консультативный совет – всего лишь экспертный, и его задача – подавать предложения, что нужно согласовывать конституционную реформу с представителями ОРДЛО, что это неизбежный шаг для обмена удерживаемыми лицами…

Но, по финальному счёту, Москва добилась, к чему стремилась, а именно – она начала пересмотр своего статуса в этой войне со всеми вытекающими последствиями, включая отмену санкций», – рассказали в сюжете.

При этом Владимиру Зеленскому поставили в пику то, что он привык кивать на «попередника», когда речь заходит о Минских соглашениях.

«Он привык напоминать, что договорённости достались ему в наследство, а потому у него нет иного выхода, кроме как их выполнения. Он забывает лишь о том, что Минские соглашения подписывались во время «Дебальцево» под прямым военным давлением Москвы, и Киев ставил свою подпись лишь для того, чтобы получить передышку на фронте и санкции для агрессора.

Все эти задачи успешно решались последние пять лет, а теперь новая власть решила воспринимать документы буквально, разрушая тем самым сложившийся статус-кво», – упрекнули президента журналисты канала.

В сюжете предположили, что инициативу по консультативному совету власти могут преподнести как «дьявольски-хитрую игру», с главной задачей вытащить пленных, что «Банковая осваивает искусство блефа и всего лишь пытается переиграть Москву», а полномочия «совета» будут сведены к нулю сразу после обмена.

«Но почему мы думаем, что всё это не просчитала Москва? – задаются вопросом журналисты. – В конце концов, Зеленский сам признавался, что у него нет времени думать стратегически».

Также в ролике прозвучали опасения, что у официального Киева попросту не хватает компетенции, «причём настолько, что он даже не способен это понять».

«Но только обвинение в некомпетентности порой может звучать как комплимент, потому что некоторые действия власти можно объяснить либо глупостью, либо подлостью. Впрочем, если мерить последствиями, то разница между этими двумя причинами не столь уж велика», – заключили в сюжете.