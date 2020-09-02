Глупость, ложь, коллаборационизм, или Как воюют в Третьей мировой

02.09.2020, Севастополь, Платон Беседин

Живущий в Берлине политолог Александр Сосновский сообщает нам из Германии: «Очередной мерзкий пасквиль о Второй мировой появился на телеканале MDR Тюрингии. Ужасный НКВД устроил на территории концлагеря Бухенвальд свой концлагерь , где содержали 28000 человек, из которых четверть умерла от голода. При этом авторы стыдливо замалчивают, что почти все заключенные – это члены НСДАП, служившие в СС, гестапо и карательных отрядах. Сидели за преступления. Напомню, что в немецких концлагерях уничтожены миллионы людей за их национальность или политические взгляды…

Ведь были лагеря в американской и британской зонах, и там нацистов очень даже жалели, холили и готовили для совместных боев против СССР. Как, например, американский генерал Паттон, который оставил целой дивизии Ваффен СС вооружение и готовил их к наступлению на восток…».

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Это неприятная вещь, да, но, на самом деле, – как бы сейчас ни прозвучало – мелочь. Крупинка в пустыне, накрывшей правду. Историю пишут победители – банальность, но факт. И мы проиграли битву в 1991 году.

Проиграли ли мы всю войну? Ту самую – Третью мировую, которая началась в 1946 году, когда мир не принял два центра силы, два гегемона, и в их поединке одной из основ торжества стала приватизация победы над величайшим злом в мире – над нацизмом. Что ж, мы сработали так себе, а они всё сделали чётко.

Меня изумляет, когда неглупые вроде бы люди всерьёз размышляют о том, что Россия проигрывает в конфликте смыслов, что ей надо противопоставить нечто эффективное в борьбе за правдивую историю. Подаётся всё это так, будто мы ещё не капитулировали в битве фальсификаций. Окститесь, ребята, мы что-то помним лишь потому, что живы ветераны. Наша же пропаганда опростоволосилась капитально. Мир – весь мир! – реально полагает, что к той Победе мы не имели никакого отношения. Хуже – что Союз был куда большим злом, нежели гитлеровская Германия.

Запад гениален в своём мастерстве фальсификации истории. От фальшивых булл Папы Римского и Константинопольского дара через «Завещание Петра Великого» до фильма «Спасти рядового Райана». А что мы? Кажется, смирились, сдались.

Потому что не у них – у нас проблемы. Что нам до Германии, когда я еду по городу-герою Севастополю, а на стенах дома детской рукой написано «Росiя» и нарисованы свастики. Понятно, что это бравада, вызов, векторизация юношеского бунта, но меняет ли это дело?

Другой пример – русские люди выходят и в Белоруссии, и в России с националистическим «бело-червоно-белым» флагом. Показать несогласие. Бросить вызов. Но ведь со времён Платона ничего не изменилось: идеи и символы по-прежнему управляют миром. А ведь под этим бчб-флагом действовали в годы Великой Отечественной войны коллаборанты.

Это не просто общие слова. Нет, именно под этими флагами действовали белорусские полицаи, убивавшие как евреев, так и своих сограждан. Под этим флагом присягали на верность Гитлеру. И под этим же флагом «Белорусская краёвая оборона» уничтожала партизан. В частности, доподлинно известно, что БКО использовалась против них в Восточных Кресах, а также в операции «Коттбус», где действовали белорусские карательные батальоны. Это, впрочем, лишь некоторые примеры.

Нет, скажут нам, это всё выдумки. Для чего передёргивать? Но аналогичное вещали, когда на украинские улицы выползала нечисть под лозунгами «Слава Украине! Героям слава!» и несла в лапах плакаты с Бандерой и Шухевичем, а на рогах у них болтались красно-чёрные знамёна.

Повторюсь: идеи и символы управляют миром. Они сильнее всего – они подчиняют одним своим существованием, а потому обращаться с ними нужно предельно осторожно и обдуманно. Иначе они несут эффект сродни заклинанию демонов.

А помните, как недавно в России посмеивались над украинцами с флагами УПА – «у нас так одурманить население невозможно, есть прививка 1991 года»?

Но посмотрите на тот же Хабаровск? Мы видим, как оппозиция разворачивает там те самые бело-красные флаги белорусских националистов, под которыми присягали на верность Гитлеру.

И это результат, прежде всего, дьявольского желания быть против – лишь для того, чтобы не быть за. Плевать на инфернальность оппозиционных символов – других-то нет.

Хотя многие встают под подобные знамёна, потому что банально не владеют информацией – или, скажем проще, они глупы. И это, на самом деле, и есть главная беда.

Вот что на этот счёт писал немецкий богослов Дитрих Бонхеффер: «Глупость – еще более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае его можно пресечь с помощью силы; зло всегда несет в себе зародыш саморазложения, оставляя после себя в человеке по крайней мере неприятный осадок.

Против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не добиться ни протестами, ни силой; доводы не помогают; фактам, противоречащим собственному суждению, просто не верят – в подобных случаях глупец даже превращается в критика, а если факты неопровержимы, их просто отвергают как ничего не значащую случайность».

Он знал, о чём говорил. Его сначала пленили, а после умертвили в концлагере 9 апреля 1945 года.

Глупость сегодня стала тотальной. И именно она, в первую очередь, помогает древним символам зла пробуждаться, чтобы разрушать и личность, и народ, и государство. Это и есть Третья мировая война – или, как сказал бы Карл Шмитт, тотальная война, которая ведётся на всей территории: в каждом городе, в каждой душе, в каждом мозгу. Ведётся до полного подчинения через уничтожение правды.

Как противостоять подобной чуме? Очень просто. Во-первых, пресекать жёстко, не давая нацистской символике расползаться ни при каких обстоятельствах. А, во-вторых, разъяснять на вполне конкретных примерах с проекцией в будущее, где чётко станут излагать, что случится со страной в случае торжества ложных символов. Вот только, к несчастью, негативных примеров уже предостаточно.