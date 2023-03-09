«Глупые ничтожные люди»: На крымском ТВ ответили тем, кто думает, что «всё началось 24 февраля»

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Истоки СВО находятся даже не в событиях 2014 года, когда Крым заявил о своем нежелании быть в нацистском государстве – Запад еще в XIX веке стремился оторвать полуостров от России.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал начальник управления международной деятельности КФУ имени В.И. Вернадского Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ведь история, начавшаяся не как думают глупые ничтожные люди 24 февраля 2022 года, и даже не 16 марта или 18 марта 2014 года – это история, которая началась Бог знает, когда. Это была всегдашняя маниакальная мечта коллективного Запада, условно говоря, в каких бы конфигурациях он не был, оторвать Крым от России, ослабить, уничтожить Россию в идеале. Это история, это всё легко изучается: Кавказская война, XIX век, 1860-е годы, британцы высаживаются в районе Сочи на Черноморском побережье, чтобы помочь горцам, чтобы ослабить Россию. Они готовы ставить всё что угодно, уничтожить Россию и этой истории сотни лет», – подчеркнул Мащенко.

Он считает, что ВСУ вряд ли ждёт успех при попытке прорвать хорошо укрепленные Россией рубежи на подступах к Крыму. Мащенко напомнил, что кровопролитные штурмы оборудованных позиций совершала только российская армия, все же успехи ВСУ произошли в период дефицита живой силы у российской стороны, когда пришлось отступать из Херсона и Харьковской области.

«К Крыму бандеровцы не приближаются, они от Крыма отдаляются и будут отдаляться всё дальше и дальше, и все их рассказы о том, что они будут наступать на Крым, возьмут Крым, освободят Крым – всё это чушь собачья, рассчитанная на то, чтобы попытаться запугать людей со слабой нервной системой… Посмотрите на карту линии соприкосновения по состоянию на 24 февраля 2022 года и сегодня, и вам будет понятно, кто в этой специальной военной операции побеждает, и что будет дальше», – убеждал аудиторию Мащенко.