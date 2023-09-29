Глупый Трюдо сделал за Россию большую работу по развенчанию украинского нацизма – Клинцевич

Канада отлично справилась с задачей показать нацистскую суть нынешней власти на Украине, и переложить ответственность за это на «кремлевскую пропаганду» уже не получится.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трюдо выставил сам себя на посмешище, его только ленивый не пнул и не сделал мем по этому поводу. И я уверен, что это начало больших тектонических процессов по, скажем так, вскрытию уже залежавшегося и неприметного, припрошенного сверху пылью болота, которое сохранилось в странах с такой развитой демократией, как они себя называют. Я уверен, что это не последний случай вскрытия событий, которые были совершены. Это показатель просто низкого интеллектуального уровня тех лидеров, которые находятся сейчас у власти. Ну, про Америку тут можно долго говорить, что за Байдена реально правят те, кто пишут ему слова его тезисов. Но то же самое касается Канады, потому что они не смогли спрогнозировать последствия, которые наступят от этих действий. Они не смогли спрогнозировать общественную реакцию всего мира, в том числе Польши и Словакии», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что от головорезов СС страдали и сами украинцы, которых свои же соотечественники, надев нацистскую форму, выжигали целыми деревнями.

«На самом деле там ещё неплохо бы присоединиться Украине, потому что она тоже очень сильно пострадала от рук этих карателей. По воспоминаниям немецких офицеров, они очень невысоко оценивали потенциал этих солдат, называя их пьяницами и с низким уровнем развития. Но зато у них практически отсутствовало чувство сострадания, они могли расстреливать и сжигать любые деревни, вне зависимости от национальности, в том числе своих соотечественников. Этим, кстати, они ценились среди немцев, потому что они свои руки такой грязной работой не пачкали», – уточнил Клинцевич.

Ждать извинений в адрес России, конечно, не стоит. Но их уже потребовали Израиль, Словакия, Польша, а они себя относят к союзникам Украины.

«И здесь достаточно серьёзная развилка, как это дальше будет развиваться. Но, самое важное – они сделали для нас всю работу. Вот, лучше придумать ситуацию, как показать мировой общественности, что Зеленским и на Украине исповедуется нацизм, было невозможно. Всё что мы говорили, они считали нашей пропагандой, исковерканными фактами. А сейчас, когда произошёл этот конфликт, во всём мире пошли в интернет читать, а что же такое за дивизия СС «Галичина», а кто эти люди, а какие он совершил преступления. Они посмотрели на фотографию этого молодого офицера, который стоял в форме с рунами СС, и немножко глаза открылись. Они уже воспринимают это по-другому, и попытаться это дело переложить на нас, что это наша работа – уже не выйдет. Они сами сделали за нас всю эту грязную работу», – подытожил Клинцевич.