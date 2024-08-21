Глупый Вашингтон доиграется с русскими до «горизонтальной эскалации» по всему миру – полковник США

Россия не заинтересована входить в ядерное противостояние с США – у русских и без этого достаточно возможностей причинять американцам неприятности по всему миру.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кое-кто говорит, что они пойдут на эскалацию до ядерного уровня. Нет, это нелепо. У них нет интереса в этом, они не хотят бросать нам вызов или противостоять нам на ядерном уровне. Они также не обязательно заинтересованы в нападении на базы НАТО в Восточной Европе. Они просто не хотят расширять войну. Но есть вещи, которые они могут сделать, которые мы называем «горизонтальной эскалацией». У них есть связи и источники интереса по всей Европе, а также на Ближнем Востоке и в Азии. Они могут причинить нам страдания и экономический ущерб, и даже в военном отношении, способами, которых у нас нет. У нас нет опыта противостояния этому. Недавно у нас был пример этого в Болгарии, где была уничтожена значительная материально-техническая база или пункт сосредоточенья США и НАТО. Было потеряно много средств, и люди говорили, что это были недовольные болгары. Что ж, это может быть правдой. Но не будем глупы – это то, что может быть осуществлено по всей Центральной и Восточной Европе от Чёрного моря до Балтийского», – сказал Макгрегор.

«Россия может потянуть за ниточку, и внезапно Северная Корея начнёт бряцать саблями, угрожать применением ядерного оружия. Они могут делать в Центральной Азии такие вещи, о которых мы даже не начинали думать. Нам будет нанесён ущерб во многих отношениях, но прямой военной конфронтации не будет. Чего, я думаю, как раз и добиваются дураки в Вашингтоне»,– добавил полковник.