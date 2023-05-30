«Глядеть в оба» – Лукашенко призвал готовиться к нападению Украины

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Ситуация на украинской границе Белоруссии стала такой же напряженной, как на границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при назначении председателем Госпогранкомитета Константина Молостова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина – там, где мы, пограничники, практически вообще службу не несли. Так, влегкую, понимая, что это наши родные люди. Сейчас Украина, видите, какую заняла позицию в отношении Беларуси. Постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными – польской, литовской и латвийской. Что быть, в общем-то, не должно», – сказал Лукашенко.

Он потребовал создавать мобильные группы и использовать спецподразделение ОСАМ, которое специализируется на борьбе с террористической деятельностью.

«Надо обратить особое внимание на маневренные группы – они должны быть в каждом отряде. Там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов или пограничных групп сможете в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, нападения на страну», – указал Лукашенко.