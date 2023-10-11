Глядя на Израиль, киевский международник сообщил плохие новости для украинской ПВО

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Если израильскую ПВО удалось пробить количеством выпущенных ракет, то это для украинской противовоздушной обороны на эту зиму плохие новости.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Алексей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили прокомментировать панические заявления относительно ударов российских дронов по объектам Украины.

«Русские начали всё чаще использовать баллистические и сверхзвуковые ракеты, и дескать они накапливают крылатые. Также в воздушных силах заявляли, что может быть рекордное количество использованных «Шахедов» этой зимой. К чему стоит готовиться?» – спросил журналист.

Эксперт считает, украинская ПВО не справится с предстоящими массированными атаками, а потому следует готовиться к худшему.

«Наверное, много кто обратил внимание на один из моментов боевых действий в Израиле. Это то, насколько количество одновременно выпущенных ракет в залпе снижает возможность перехвата. Большинство ракет, которыми атаковали Израиль, довольно примитивные. И мы слышали очень много легенд о надёжности израильской системы ПВО, но количество имеет значение. Поэтому сейчас то, что мы наблюдаем снижение ракет, «Шахедов», очевидно что идёт накопление – и в этом как раз заключается большая угроза, если они это будут делать, возможно, с большим интервалом, но в залпе будет одновременно больше ракет, «Шахедов». То есть любую систему ПВО, какая бы она ни была надёжная, даже такая, как израильская, выясняется, что можно продавить количеством», – ответил Мельник.